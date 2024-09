Basket femminile. Lecco Basket Women, buona anche la seconda

Espugnato il campo dell’ABA Pink Legnano (36-45)

“Trenta minuti molto buoni” dichiara coach Valentina Canali

LEGNANO – Seconda partita e seconda vittoria nel precampionato della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno espugnato il campo dell’ABA Pink Legnano col punteggio di 35-46.

Legnano prova la partenza sprint, ma la formazione bluceleste ci mette poco a rintuzzare il punteggio e scavare un piccolo gap, sfruttando un’ottima prestazione difensiva che lascia alle padrone di casa solo dodici punti nei primi venti minuti di gioco (12-21).

Nel secondo tempo le lariane mantengono l’ampio divario acquisito anche se la stanchezza si fa sentire per entrambe le formazioni. Al termine di cinque quarti di gioco – uno più dei regolamentari quattro – la Lecco Basket Women vince con una decina di punti di scarto.

Migliore marcatrice del match Cincotto con nove punti.

La Lecco Basket Women chiuderà il ciclo di amichevoli precampionato domenica 29 settembre alle 18 a Malgrate, avversaria Villaguardia.

“Trenta minuti molto buoni, per approccio, mentalità difensiva e circolazione di palla, pur ovviamente con tutti i limiti fisiologici in questo momento – dichiara coach Canali – ho visto le ragazze giocare con intensità in difesa, cercandosi molto in attacco, con letture anche pregevoli. Netto calo negli ultimi due quarti, sia come attitudine che come scelte. In tutto questo, abbiamo realizzato meno di quanto creato come gioco. Complessivamente sono soddisfatta, ho visto spunti interessanti; con rotazioni poco ordinarie è anche difficile prendere i giusti ritmi, ma abbiamo qualità e sono sicura che col lavoro riusciremo a farle emergere”.