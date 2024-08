Basket. La prima squadra del Basket Lecco è tornata

Lunedì 26 è iniziata la nuova stagione

“Un progetto molto interessante” dichiara coach Meneguzzo

LECCO – Dopo quattro anni di assenza, la prima squadra del Basket Lecco è finalmente tornata. Ancora non è chiaro in che campionato giocherà – si spera in un ripescaggio in DR3 – ma l’entusiasmo della ripartenza sta coinvolgendo tutti, a partire dal primo allenamento, svoltosi ieri agli ordini del preparatore atletico Angelo Castagna.

“L’esigenza era quella di dare ai giovani del nostro settore giovanile una squadra in cui giocare – dichiara il presidente Antonio Tallarita – è importante ripartire da loro. Abbiamo cercato di ottenere un titolo di una categoria migliore, ma non è stato possibile. Ripartiremo da un campionato adeguato per far crescere i nostri giovani”.

Alla guida della formazione lecchese ci sarà coach Massimo Meneguzzo, allenatore ai tempi della Serie B per quattro stagioni consecutive. “Sono contento di tornare in una piazza dove ho lavorato per quattro anni. Sono stato richiamato per lavorare a un progetto ambizioso che ha per protagonisti i giovani del territorio lecchese. Come allenatore ho sempre bisogno di nuovi stimoli e questo progetto è molto interessante”.

Al momento il roster della squadra è formato da un “super gruppo” di giocatori che dovrebbe disputare sia il campionato senior che quello U19.