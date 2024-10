Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, falsa partenza

Lecchesi sconfitte a Legnano (54-43)

“Abbiamo giocato una partita molto sottotono” dichiara coach Canali

LECCO – Brusco risveglio per la Lecco Basket Women. La squadra di coach Valentina Canali, dopo una pre-season senza macchie, è uscita con un foglietto giallo dal campo dell’ABA Legnano, al termine della prima gara stagionale del campionato di Serie C femminile.

Il primo quarto è in assoluto equilibrio e anche al termine dei primi venti minuti la partita non sembra avere un padrone, con le giocatrici di casa che vanno negli spogliatoi con un misero punto di vantaggio (26-25).

Nel terzo quarto la situazione non si sblocca (40-36) ma la tripla di Russo – miglior marcatrice del match con 14 punti – all’inizio dell’ultima frazione consente a Legnano di prendere il primo break consistente. La Lecco Basket Women non sembra avere le energie giuste per rimettersi in partita e incamera una sconfitta col punteggio di 54-43.

“Abbiamo giocato una partita molto sottotono, con percentuali sia dal campo che soprattutto ai tiri liberi terrificanti, poca lucidità nelle scelte soprattutto nel secondo tempo, dove abbiamo buttato una valanga di palloni – dichiara l’allenatrice – si è visto tanto che siamo indietro, e molto, nella fluidità e nella consapevolezza, dobbiamo costruire nuove certezze e dobbiamo essere molto più efficaci di così. Torniamo in palestra sapendo che dobbiamo lavorare molto e meglio”

La squadra bluceleste esordirà sul campo amico di Malgrate domenica 13 ottobre contro Santambrogio Mariano.

ABA LEGNANO – LECCO BASKET WOMEN 54-43

PARZIALI: 11-9 26-25; 40-36

LECCO: M.Aondio 2, G.Galli, V.Aondio 11, Scola 4, Levi 6, Davide 10, Oggioni 2, Oddo 2, Ratti, S.Galli 2, Cincotto 4, Rota. All.: Canali.