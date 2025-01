Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women inarrestabile

Ottava vittoria consecutiva per le blucelesti

Ribaltata la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata

MALGRATE – Inizia con una vittoria il girone di ritorno della Lecco Basket Women. La formazione di coach Valentina Canali ha collezionato l’ottavo “foglietto rosa” consecutivo, ribaltando anche la differenza canestri contro l’ABA Pink Legnano.

Sono le ospiti a partite col passo giusto (2-9) ma la LBW resta in scia alla fine del primo quarto (17-20) e cambia marcia nel secondo. Con un parziale di tredici punti consecutivi, e solo cinque concessi in dieci minuti, le lecchesi vanno negli spogliatoi in vantaggio (32-25).

Legnano parte ancora sprint (32-31), ma sarà l’ultimo guizzo per le brianzole. La Lecco Basket Women chiude il terzo quarto con un’ampia doppia cifra di vantaggio (49-37) e allunga fino al 66-47 finale, ribaltando la sconfitta di undici punti dell’andata.

Ottima prova di Viola Aondio, 14 punti per lei.

“A queste ragazze posso solo dire brave. Il percorso che stanno facendo è sotto gli occhi di tutti, e deve essere benzina a continuare a spingere. Il primo quarto ci ha viste in difficoltà, difensivamente non riuscivamo a incidere, le avversarie brave a punire le nostre scelte, e in attacco le soluzioni erano rivedibili. – dichiara coach Canali – abbiamo stravolto al volo il piano partita, adeguandoci bene e trovando l’ energia che ci mancava. Trovando quell’intensità lì in difesa, siamo riuscite a esprimerci meglio anche in attacco .E poi abbiamo giocato una signora partita, trovando sempre le giuste contromisure e le giuste soluzioni, con tanta garra su entrambi i lati del campo. Brave davvero, ci siamo, stiamo crescendo e abbiamo ancora tanti margini”.

LECCO BASKET WOMEN – ABA PINK LEGNANO 66-47

PARZIALI: 17-20; 32-25; 49-37

OLGINATE: Bassani 11, M. Aondio 8, V. Aondio 14, Scola, Davide 3, Oggioni 2, Oddo 3, Ratti, S. Galli 9, Cincotto 11, M. Rota, Capellini 5. All.: Canali.