Basket Serie DR3. Basket Lecco sconfitto in casa da Dalmine

I bergamaschi vincono 60-72

“Ci hanno fatto pagare ogni piccolo errore”

LECCO– Niente da fare per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. La formazione lariana, in emergenza per i tanti infortuni, ha perso in casa contro il CRAL Dalmine.

Nonostante le tante assenze, la gara tra lecchesi e bergamaschi è piuttosto combattuta. Nel primo quarto i lariani sono a un possesso pieno di distanza (15-18) e nel secondo soffrono ulteriormente, andando negli spogliatoi con quasi dieci punti da recuperare (26-34).

Nella ripresa Dalmine supera la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto. I lariani rintuzzano al massimo fino ad avere sei punti da recuperare, ma non oltre.

Dalmine espugna il Bione col punteggio di 60-72. Miglior marcatore per i blucelesti è Radice, con 14 punti.

“Non credo potessimo portare a casa questa partita nelle nostre condizioni, loro sono una squadra esperta che ci ha fatto pagare ogni piccolo errore – dichiara coach Meneguzzo – ce la stiamo giocando con tutte, ma non portiamo a casa nulla”.

BASKET LECCO – CRAL DALMINE 60-72

PARZIALI: 15-18; 26-34; 43-57

LECCO: Radice 14, Pennacchio 9, Rossi 4, Grazioli 2, Ferrari 10, Mataloni 5, Zucchelli n.e, Puzovic 2, Torato 9, Buizza 5, Peccati n.e. All. Meneguzzo