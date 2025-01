Calcio a 5, Coppa della Divisione. Il Lecco vince contro Olympia Rovereto

La partita si conclude con il risultato di 9-1 per il Lecco

I blucelesti conquistano il passaggio agli ottavi di finale

LECCO – Vittoria netta per il Lecco nella gara unica dei sedicesimi di finale di Coppa della Divisione. In trasferta sul campo dell’Olympia Rovereto, i blucelesti di coach Marcio Moratelli hanno dominato, superando i rossoblù di casa con un netto risultato di 9-1 e conquistando il passaggio agli ottavi di finale. Dopo un primo tempo chiuso sul 4-0, il Lecco ha poi ampliato il vantaggio nella ripresa.

Primo tempo a senso unico per il Lecco. Dopo appena 1’16”, Mattaboni sfiora la traversa con un tiro dalla destra, seguito dalle conclusioni di Moratelli e Pires, che però sono troppo centrali per impensierire il portiere di casa Veronesi. Il vantaggio arriva al 4’33”, quando Pires, ben posizionato da pivot, si gira e segna l’1-0 per gli ospiti.

Al 5′ Moratelli colpisce la traversa, ma Pires è pronto al tap-in vincente per il raddoppio bluceleste. Passano appena 2 minuti e Tortorella centra il palo, mentre all’11’ Panzeri calcia sull’esterno della rete, ma si rifà pochi secondi dopo con il 3-0, grazie a un assist di De Donato.

Al 13′, Di Tomaso prova a spingersi in avanti ma colpisce la traversa, con il compagno rossoblù che si fa invece respingere il tiro sul successivo rinvio. Il Lecco continua a spingere e a farsi pericoloso con Tortorella, e al 18′ Pires colpisce ancora il palo. Il pallone arriva a Mattaboni, che realizza il 4-0 di metà gara.

La ripresa, che vede scendere in campo tutti i giocatori della distinta bluceleste, si apre con il 5-0 di Arengi, che segna in scivolata su assist di Tortorella dalla sinistra. I due si ripetono un minuto dopo per il 6-0, mentre al 3′ Arengi colpisce l’ennesimo palo della serata. Il 7-0 arriva al 3′ grazie a De Donato, e la partita sembra ormai decisa. Da segnalare un altro palo di Vivian all’8′, seguito dalle reti di Panzeri, che segna al 9′ e al 18′, e infine il gol di Manfrini su rigore a 38″ dalla fine.

OLYMPIA ROVERETO-LECCO 1-9

OLYMPIA ROVERETO: Veronesi, Ben Jaballah, De Pascali, Hadjoudja, Vivian; Festini, Sarcletti, Fasanelli, Chemotti, Manfrini (1), Tataranu, Zomer. All. Marasciulo.

LECCO: Di Tomaso, E.Moratelli, Tortorella, Mattaboni (1), Pires (2); Marchese, Pulcini, Silva, Rubinacci, De Donato (1), Panzeri (3), Arengi (2). All. M.Moratelli.

Arbitri: Mansueto e Ouertani di Treviso.