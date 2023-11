Calcio. Il Lecco sconfitto con onore dalla corazzata Cremonese

Il Lecco perde 1-0 contro i grigiorossi

Il gol di Castagnetti al 20′ decide il match allo stadio Zini

CREMONA – Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, oltre 900 tifosi blucelesti supportano il Lecco nella 14^ giornata di Serie B. La Cremonese vince una partita molto combattuta, in particolare nel primo tempo in cui i blucelesti hanno avuto diverse occasioni per agguantare il pareggio ed anche nel finale con la clamorosa traversa colpita da Caporale.

Mister Emiliano Bonazzoli rinuncia negli undici titolari ad Andrea Melgrati, fermo per uno stiramento, al suo posto Saracco. Però, ritrova Giovanni Crociata, Di Stefano e Giudici rientrati tra i disponibili. Mentre tra le fila della Cremonese assenti Sarr, Tsadjout, Bertolacci e Tuia.

La Cronaca

Nella giornata dedicata contro la violenza sulle donne si gioca con un pallone rosso in loro onore. Parte bene il Lecco con la prima discesa sulla sinistra di Caporale (L) cross in mezzo e presa controllata del portiere danese Jungdal (C). La Cremonese costruisce gioco a centrocampo e al 5′ minuto trova il gran inserimento centrale di Sernicola (C) su lancio di Bianchetti (C), tiro deviato in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo sfiora il gol il capocannoniere del campionato di Serie B, Coda (C) anticipa Saracco (L) ma, il pallone esce di un soffio alla sinistra del portiere bluceleste.

Ancora Cremo, al 8′, Zanimacchia (C) scende bene sulla sinistra e mette un pallone pericoloso per Vasquez (C), Saracco (L) respinge bene in tuffo. I grigiorossi nei primi quindici minuti schiacciano il Lecco nella propria metà campo da cui fatica ad uscire. I padroni di casa tentano diverse conclusioni dalla distanza prima con Vasquez (C) poi con Sernicola (C) e Pickel (C) che si spengono sul fondo.

La Cremonese passa al 20′ con una grande azione corale finalizzata dal gran sinistro da fuori area di Castegnetti (C) che piega il guanto di Saracco (L). Il Lecco sembra subire il colpo fino al primo strappo, al 25′, di Degli Innocenti (L) che si inserisce bene nella metà campo avversaria per fermarlo Zanimacchia (C) spende il primo cartellino giallo. Lepore (L) crossa in mezzo ma, il tentativo di testa di Novakovich (L) è debole per impensierire Jugdal (C).

Al 28′, Lecco vicinissimo all’1-1: cross dalla sinistra di Caporale (L), Buso (L) dal dischetto del rigore appoggia per Ionita (L), il moldavo lascia partire un gran tiro che sfiora il palo. I blucelesti vanno all’assalto della difesa del Cremonese che per tre volte consecutive si rifugia in corner.

La squadra di Bonazzoli pian piano riacquista campo, al 34′, e sfiora la rete con una grande azione sulla destra: gran cross di Lepore (L), il controllo errato di Ionita (L) si trasforma in un assist per Buso (L) che spara alto sopra la traversa da buonissima posizione.

Al 37′, grande discesa da centrocampo di Sersanti (L), al momento del tiro però la palla sbatte sul portiere danese. Al 39′, i grigiorossi si riaffacciano nella metà campo bluceleste creando un’ottima azione in area del Lecco, Sernicola (C) per Vasquez (C) che invece di calciare cerca l’assist, Lepore (L) devia in calcio d’angolo. Al 43′, gran taglio di Buso (L) sul cross di Crociata, il numero 99 sfiora solamente la palla e la consegna nelle mani di Jungdal (C).

Primo tempo dai due volti per le due squadre in campo allo Zini, il Lecco assente nei primi 25′ minuti, e molto più attivo e pericoloso nei successivi 20′. Mentre, la Cremonese dopo il gol realizzato si è abbassata e risvegliata nel finale di tempo con la fiammata di Vasquez.

Secondo Tempo

Il Lecco riparte con la stessa formazione così come la Cremonese, nei primi minuti della ripresa le squadre si studiano e cercano l’affondo. I blucelesti si difendono con ordine dalle incursioni dei padroni di casa e provano ad anche ad affondare con Ionita (L) che riconquista palla a centrocampo, cambia gioco per Lepore (L) che con un gran cross dalla trequarti cerca nuovamente il numero 27 ma, il moldavo arriva di poco in ritardo all’impatto della palla.

Bonazzoli cambia le carte in tavola rispetto allo schieramento iniziale, dentro Lemmens (L) fuori Buso (L), Lepore (L) si alza e si unisce al reparto d’attacco formato da Crociata (L) e Novakovich (L).

Al 62′, la Cremonese tenta la conclusione da posizione defilata con Abrego (C) neo entrato ma, la palla si spegne sull’esterno della rete. Pochi spazi da una parte e dall’altra, il Lecco chiude bene le linee tra centrocampo e difesa e i grigiorossi seppur mantenendo un buon possesso palla non riescono a passare.

Al 70′, Collocolo (C) tenta il tiro dalla distanza ma, termina alto. Nel Lecco entra Tordini per Sersanti diffidato e Crociata si abbassa sulla linea mediana del campo. Grande occasione del raddoppio per la Cremonese, al 76′, discesa di Collocolo (C) che crossa in mezzo Lemmens (L) respinge male e Sernicola (C) in area piccola trova il palo.

All’80’, Bonazzoli inserisce tre forze fresche esaurendo i cambi a sua disposizione. Un minuto dopo il neo entrato Guglielmotti (L) commette fallo al limite dell’area, Abrego (C) batte la punizione ma, la palla non si abbassa abbastanza per impensierire Saracco (L).

Guadagna metri nel finale il Lecco, Crociata (L) mette in mezzo una punizione dalla trequarti Celjak (L) trova sulla sua strada un ottimo intervento di Jungdal (C). In pieno recupero di nuovo Crociata (L) batte una punizione tagliata, in area Caporale (L) di testa prende la traversa.

Partita molto equilibrata nella ripresa, una solida Cremonese resiste alle offensive blucelesti. Il Lecco cade contro una delle pretendenti alla promozione ma, esce dallo Zini a testa alta con la consapevolezza di non aver mai mollato sino alla fine. Ora, testa al derby per ritrovare la vittoria.

Il tabellino

CREMONESE: Jungdal; Bianchetti, Ravanelli, Antov; Zanimacchia (Quagliata 60′), Buonaiuto (Abrego 60′), Castagnetti, Pickel (Collocolo 67′), Sernicola (Ghiglione 85′; Vasquez, Coda (Okereke 85′). All. Stroppa

LECCO: Saracco; Caporale, Bianconi, Celjak, Lepore (Guglielmotto 80′); Sersanti (Tordini 72′), Degli Innocenti, Ionita (Galli 80′); Buso (Lemmens 56′), Novakovich (Eusepi 80′), Crociata. All. Bonazzoli

Marcatori: Castagnetti (C) 20′

Arbitro: Camplone di Ancona coadiuvato dagli assistenti D’Ascanio di Ancona e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Cherchi di Carbonia. Al VAR Miele di Nola e all’AVAR Irrati di Pistoia.

Ammoniti: Bianconi (L), Zanimacchia (C), Antov (C), Lemmens (L), Castagnetti (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 30

Venezia 30

—————–

Cremonese 25

Como* 24

Palermo 23

Modena 23

Cittadella 22

Catanzaro 21

——————

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 16

Südtirol* 16

Reggiana 16

Sampdoria 16

Brescia* 13

—————-

Ascoli 13

Lecco * 12

———————-

Spezia 10

Ternana 7

FeralpiSalò 7

*una partita in meno