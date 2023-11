Calcio Lecco riparte da Cremona: “Avanti con la mentalità vincente”

Il Lecco vuole proseguire la striscia positiva di risultati interrotta dalla pausa per la nazionale

Bonazzoli: “Dobbiamo avere la stessa mentalità vincente, solo così ce la possiamo giocare con tutti”

LECCO – “La Cremonese è la squadra più in forma del campionato che ha l’obiettivo di vincerlo, noi però dobbiamo continuare sulla nostra strada e avere la stessa mentalità avuta con il Parma”. Queste le prime parole a caldo di mister Bonazzoli alla vigilia della insidiosa trasferta di Cremona allo stadio Giovanni Zini contro gli uomini di Stroppa, calcio d’inizio ore 14.

Secondo il tecnico del Lecco la squadra deve continuare ad avere la stessa mentalità avuta in altre trasferte altrettanto difficili: “Solo se abbiamo questa testa ce la possiamo giocare con tutti e portare a casa risultati e prestazioni importanti. La sosta è arrivata in un momento positivo, però ha anche permesso a tanti giocatori di recuperare fisicamente dopo aver giocato una serie di partite molto ravvicinate che hanno portato via tanta energie fisiche e mentali”.

“Vedremo domani se questo stacco – continua Bonazzoli – ci ha fatto perdere l’intensità e la voglia di continuare su quella strada positiva. I ragazzi, comunque, si sono allenati bene e sono pronti ad affrontare la Cremonese”.

La città, tra l’altro, è già in clima derby come sottolineato dal mister: “In queste due settimane di stop si parlava più di Como che della partita contro la Cremonese. Si sente già nell’aria, però dobbiamo pensare prima di tutto alla partita di domani dove ci sono in palio tre punti importanti contro una squadra forte. Questa settimana ci siamo preparati per affrontare i grigiorossi e daremo battaglia, dopodiché penseremo al derby contro il Como che è una partita importantissima per la città e per noi, però facciamo sempre un passo alla volta”.

Riguardo alla rosa l’allenatore bluceleste deve fare i conti con gli assenti Melgrati e Tenkorang: “Sicuramente son due assenze importanti però, Saracco quando ha giocato ha fatto bene e intorno a lui c’è fiducia, invece a chi prenderà il posto di Tenkorang bisogna dare il massimo del sostegno e sono certo che chiunque giocherà darà il suo supporto al cento per cento”.

Tra le note positive, invece, rientra Crociata vero e proprio jolly della squadra lecchese: “Gioca sia da centrocampista interno, che da esterno ed è un giocatore molto duttile che mette in pratica le cose che gli vengono dette in allenamento. Vedremo domani dove impiegarlo, lui è bravo a crearsi lo spazio, tenere la palla e ispirare giocate. In questo momento è un giocatore fondamentale e ovunque sarà posizionato si metterà a disposizione per il gioco della squadra”.

“Anche Di Stefano sta rientrando e ha recuperato dall’infortunio, deve ritrovare la condizione e questa settimana è servita sia a lui che alla squadra per recuperare dai vari acciacchi e alzare l’intensità della prestazione atletica. Pure Giudici sta bene ed è a disposizione”.

Per Bonazzoli, il Lecco non è più una sorpresa del campionato di Serie B: “Bisogna andare avanti con le certezze che abbiamo messo in campo nelle ultime partite che ci hanno portato delle prestazioni e dei risultati importanti. Dobbiamo andare avanti con la nostra forza perché di sorprese non ce ne sono più. Nonostante ci sia stata una crescita, la squadra deve sapersi adeguare ai vari momenti della partita e noi dobbiamo giocare il nostro calcio senza necessariamente cambiare anche se adesso ci conoscono meglio. Avanti con la nostra forza e le nostre idee”.

I convocati del Lecco per il match contro la Cremonese sono: Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Donati, Marrone, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Giudici, Sersanti, Crociata, Ionita, Lepore, Guglielmotti, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Pinzauti, Di Stefano, Novakovich, Buso.