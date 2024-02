Calcio Lecco. Bonazzoli pensa al match col Bari: “Vogliamo cambiare rotta”

Trasferta insidiosa per il Lecco atteso dal Bari del nuovo tecnico Iachini

Il mister bluceleste: “La nostra testa è focalizzata sul fare punti”

LECCO – “Due squadre affamate di punti, entrambe veniamo da risultati negativi e loro hanno dato una svolta questa settimana con il cambio in panchina. Un allenatore che ha sempre portato a casa gli obiettivi, quindi i giocatori vorranno dar di più”. Così Emiliano Bonazzoli alla vigilia di Bari – Lecco, match fondamentale sia per i blucelesti che per i galletti che saranno guidati per la prima volta dal neo tecnico Giuseppe Iachini.

Le dichiarazioni dei De Laurentiis hanno creato in questa settimana, per Bonazzoli, un ambiente abbastanza ostico e non tranquillo: “Questo però passa in secondo piano, noi non dobbiamo avere distrazioni e focalizzarci sul nostro obiettivo. Dipenderà soprattutto da noi stessi, quanto metteremo in campo e quanti punti porteremo a casa da Bari”.

Quello del San Nicola è un scontro salvezza fondamentale e forse l’ultima chiamata per il Lecco per risalire la china e lasciare l’ultimo posto in classifica. Secondo il tecnico bluceleste la squadra è motivata: “I ragazzi vogliono uscire da questo trend negativo in cui non sono arrivati punti ma si è dimostrato una voglia di cambiare la rotta. Sono carichi con voglia di fare una partita tosta in un bello stadio in cui si può giocare. La nostra testa è focalizzata sul fare punti, il gruppo in questi giorni si è ricompattato ancora di più dato dal fatto che prestazioni e statistiche sono positive. Bisogna però concedere meno ed esser più concreti sotto porta”.

Dopo il mercato il Lecco è in fase avanzata di maturazione e aggregazione infatti: “I nuovi arrivi si stanno inserendo bene e si è visto sabato contro la Cremonese. Si sta alzando l’intensità degli allenamenti, le idee sono assimilate e i nuovi stanno dando una mano al gruppo per uscire da questa situazione di bassa classifica, il loro spirito è positivo e farà bene per il proseguo del campionato”.

Riguardo a indisponibili e infortunati per il match di domani: “Lunetta è l’unico in dubbio per dei problemi muscolari avuti in settimana. Lamanna è indisponibile, Buso ha invece recuperato pienamente. Capradossi e Inglese stanno bene ma gli manca ancora il ritmo partita. Per l’attacco valuteremo ma abbiamo varie possibilità sia come centrali che sulle fasce per far del male al Bari. L’arrivo di Iachini crea un po’ di incertezza sul modulo tattico, lui è abituato a giocare con una difesa a tre rispetto una squadra che ha sempre giocato a 4 dietro. Noi, però, abbiamo provato entrambi i moduli in base al modo in cui si schiereranno in campo”.

Bonazzoli conclude con delle considerazione sulla gara di settimana scorsa contro i grigiorosso di Stoppa: “Nella partita con la Cremonese il Lecco ha riacceso il fuoco, bisogna però alimentarlo con i punti partendo dalle prestazioni. La rabbia, la voglia e lo spirito giusto i giocatori ce li hanno, dobbiamo migliorare ed essere capaci di trasformare i momenti negati in momenti positivi”.