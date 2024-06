Calcio Lecco. Il presidente Aliberti presenta il nuovo staff

Il nuovo allenatore è Francesco Baldini, il direttore sportivo Antonio Minadeo

Aniello Aliberti: “I giovani sono il nostro miglior investimento”

LECCO – “Il Lecco avrà un nuovo allenatore: Francesco Baldini, che sarà supportato dal proprio staff. L’allenatore in seconda è Mularoni, Bertaccini preparatore atletico mentre, il collaboratore tecnico è una vecchia gloria bluceleste Claiton. Mentre, il Direttore Sportivo è Antonio Minadeo”. Queste le prime parole di Aniello Aliberti nel presentare il nuovo staff e la nuova dirigenza della Calcio Lecco 1912.

“Sono, inoltre, riconfermati il segretario Cecconi, Lanfranconi e Morganti per il settore giovanile e Dossi per il femminile. Invece la carica di direttore generale l’assumerò io ad interim e sarò affiancato dalla figura di un Club Manager che riferirà direttamente a me. Infine, per l’ufficio stampa e comunicazione ci sarà Giorgio Dusi affiancato da una persona qui a Lecco”.

Il presidente Aliberti ha preso da poco in mano la società e traccia le linee guida da seguire: “Abbiamo dovuto riorganizzare tutto dalla “A” alla “Z”, ci dovrà essere un clima di serenità all’interno dell’ambiente di lavoro dove ognuno deve rispettare il proprio ruolo. Stiamo preparando una sottoscrizione di un codice etico comportamentale per tutti”.

Un occhio di riguardo anche per la stampa spiega l’imprenditore bergamasco: “Voglio tenervi informati per evitare nomi improbabili e accostabili alla Calcio Lecco, oltre che notizie false sulle nostre intenzioni, non vogliamo assolutamente ridurre gli investimenti per i giovani, anzi loro sono il nostro più grande investimento”.

Sia il direttore che l’allenatore hanno già valutato la rosa del Lecco: “Mi hanno detto che è anche al di sopra della categoria che dovremo giocare. Però dobbiamo vedere se qualcuno vuole andare via o resti controvoglia. Non voglio fare cassa, se Buso vuole restare è ben accetto”.

Riguardo il discorso divise Aliberti spiega: “Coinvolgerò i tifosi nella scelta della maglia della nuova Calcio Lecco. Invece, per il ritiro i luoghi delineati sono per il momento Rovetta, Clusone o Cortenova. Per lo stadio ci sono dei lavori da fare immediatamente a partire dagli accessi per i disabili. Abbiamo già ottenuto la riconferma dei Led per la Serie C, abbiamo però un problema di alimentazione della corrente”.

“Da lunedì si comincia senza indugio a lavorare per la squadra, arriveranno allenatore, staff e direttore sportivo. Loro, poi, si gestiranno in autonomia per capire quale sarà la squadra del futuro. Al direttore e al tecnico abbiamo fatto un contratto biennale (con bonus legati alla qualificazione playoff) per pianificare nel medio periodo”.