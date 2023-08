Calcio Lecco in serie B: via libera dal Consiglio di Stato

E’ arrivata l’attesa sentenza del Consiglio di Stato

Calcio Lecco ammesso in serie B

LECCO – La Calcio Lecco giocherà in serie B. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dal Perugia, confermando quanto già espresso dal Tar del Lazio in merito all’ammissibilità dei blucelesti nel campionato cadetto. La decisione è arrivata oggi, mercoledì, dopo la riunione di ieri dell’organo giurisdizionale.

Un via libera definitivo che mette la parola fine a una vicenda che ha infiammato l’estate e che ristabilisce a livello legale la sentenza che il campo aveva già emesso con la bella ed entusiasmante vittoria della squadra di mister Luciano Foschi ai play off di serie C contro il Foggia.