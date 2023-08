Calcio Lecco. Il Consiglio di Stato si è riunito, ma la decisione è attesa per domani

Grande attesa in città per la decisione del Consiglio di Stato che sancirà definitivamente le sorti dei blucelesti

LECCO – Si è riunito oggi, martedì, il Consiglio di Stato, ma le decisioni prese nei confronti di Calcio Lecco e Reggina sarebbero attese per domani.

Blucelesti che dovranno attendere ancora poco meno di 24 ore per conoscere l’esito di una storia, più che sportiva legale, la quale ha dell’incredibile, destinata a restare negli annali del calcio non giocato.

Già, perchè, in quello giocato i blucelesti hanno vinto con merito i playoff, guadagnandosi la storica promozione in Serie B giunta ben 50 anni dopo l’ultima apparizione del Lecco nella Serie Cadetta.

Se è pur vero che difficilmente il Consiglio di Stato possa stravolgere la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la quale il Lecco è stato ammesso alla Serie B, è altrettanto vero bisogna passare di lì per mettere la parola fine.

Ben più complicata invece la situazione della Reggina con i calabresi ancora col fiato sospeso in attesa di conoscere, a loro volta, le sorti della propria squadra che potrebbe essere estremessa dal campionato di Serie B, rischiando a quel punto di essere cancellata dal calcio professionistico. Come si suol dire in questi casi, “mors tua vita mea”, ed è ciò che penseranno i bresciani, già perchè laddove il Consiglio di Stato respinga il ricorso dei calabresi in Serie B finirebbe il Brescia.