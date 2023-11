Calcio Lecco verso il derby: parte la vendita dei biglietti

Sono aperte le vendite dei biglietti per l’appuntamento più atteso della stagione: Como-Lecco

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per acquistare i tagliandi per il derby del Lario

LECCO – Il Lecco atteso sabato dalla trasferta di Cremona ha già un occhio puntato al match contro il Como che si disputerà martedì, 28 novembre, allo stadio Sinigaglia alle ore 18:30. La società bluceleste ha diramato un comunicato sulla vendita dei biglietti per la vicina trasferta ai tifosi lecchesi.

“Si comunica che dalle ore 17:30 di oggi, venerdì 24 novembre, sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara Como–Lecco. I tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di lunedì 27 novembre o fino ad esaurimento degli stessi, sul circuito Vivaticket o presso i rivenditori autorizzati. Non sarà possibile l’acquisto il giorno gara”.

In riferimento alla decisione dell’ONMS la vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Lecco è consentita solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della Fidelity Card della società bluceleste. Non sarà permesso il cambio nominativo su nessun titolo di accesso del Settore Ospiti.

Ulteriori informazioni per i tifosi riguardano la logistica: per coloro che arriveranno in macchina la società Como 1907 da la possibilità di posteggiare al parcheggio veicolare di Via Tentorio a Como. Mentre, i tifosi che arriveranno in treno dovranno scendere alla fermata Como Camerlata. All’arrivo ci saranno delle navette gratuite scortate che si occuperanno di accompagnare i tifosi allo stadio e riportarli in stazione una volta terminata la gara.