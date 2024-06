Campionato Italiano Master su pista, nuovo titolo per Elena Fustella

I campionati si sono svolti a Roma

Bene anche le atlete gialloblu Laura Spreafico che vince i 100hs SF35 e Arianna Meles, 4^ nei 100m

ROMA – Da venerdì fino domenica allo Stadio Paolo Rosi di Roma si sono svolti i Campionati Italiani Master, oltre 1400 iscritti e più di 2400 atleti gara in rappresentativa di 380 società, ben 15 miglior Prestazioni Italiane migliorate.

Tre atlete lecchesi in gara, la “regina“ Elena Fustella vince i 5000m della SF60 con 20’19”86: per lei è il sessantesimo titolo Italiano tra pista, strada, campestre e indoor. “Una gara strana e caldissima, nonostante abbiamo gareggiato alle 8.30 di mattina – ha raccontato -abbiamo corso quasi a 40°, volevo provare a stare sotto i 20’ però le gambe non giravano, volevo provare migliorare il Primato Italiano ma…. troppo caldo, ci proverò a qualche 5000m vicino a casa, ma la mia testa è già ai Campionati Mondiali dal 13/25 Agosto a Goteborg”.

Bene anche Laura Spreafico capace di vincere il titolo dei 100hs della SF35 con 19”03. Ci ha provato Arianna Meles per le medaglie: “La prima bresciana Giulia Guglielmi (Atletica Brescia1950) sui 100m SF35 era fortissima con 12”27, le altre si sono giocate le altre due medaglie, 13”19 la seconda Serena Puglisi (As Dilettantistica Atletica Villafranca) 13”21 terza Lara Caggiani (Atletica Meneghina). Io purtroppo mi sono dovuto accontentarmi del quarto posto con 13”27” ha detto.