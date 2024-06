Chiuro, bene i lecchesi al Campionato Regionale Individuale Allieve/i

Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, quattro titoli, un argento e un bronzo

Vincono Lorenzo Azzalini per il salto in lungo, Tommaso Farina sui 3000m, Carolina Majer doppio titoli per i 100m e 200m

CHIURO – Ottimo weekend per gli Allievi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nel week end del Campionato Regionale Allieve/i che portano a casa 37 risultati e quattro titoli, un argento e un bronzo.

Due titoli per Carolina Majer, che sabato vince i 100m con 12”42, domenica vince i 200m con 25”60 migliorando il primato personale con ben 42 centesimi in meno, domenica altri due titoli, Lorenzo Azzalini vince con 6,87m nel salto in lungo, Tommaso Farina vince il titolo sui 3000m con 9’08”81.

Pietro Cesana argento per il lancio del disco, Gemma De Capitani bronzo sui 100hs

Pietro Cesana secondo posto per il lancio del disco, 39,95m la sua misura migliorando oltre 6m in più per il nuovo primato personale, Gemma De Capitani terza classificata sui 100hs con 14”71.

Dopo il Campionato Regionale, dal 5/7 luglio a Molfetta per i Campionati Italiani individuali e in staffetta

Per gli Allieve/i dopo aver gareggiato per il Campionato Regionali, ora sono pronti per il Campionato Italiano a Molfetta dal 5/7 luglio, chi ha già i minimi saranno una quindicina di atleti lecchesi e le due staffette della 4x100m sia al maschile e femminile.

Tutti i risultati del Campionato Regionale a Chiuro

100m-1^ Carolina Majer 12”42 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Giacinta Mariam Coulibaly (12”67 in batteria) 12”75 in finale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31^ Carlotta Balossi 14”35 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-1^ Carolina Majer 25”0 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Giacinta Mariam Coulibaly 25”96 (Atl Lecco Colmbo Costruzioni), 15^ Elisa Raimondi 37”32 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22^ Kebe Fall 29”02 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Carlotta Balossi 30”51 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-10^ Elisa Tarca 1’02”93 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Elisa Raimondi 1’03”48 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21^ Emma Pozzi 1’07”13 (Us Derviese).

800m-5^ Elisa Tarca 2’23”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Denise Mascheri 2’27”65 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-3^ Ilaria Artusi 5’00”62 (Bracco Atletica), 6^ Anita Raineri 5’11”38 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Elisa Menatti 5’17”86 (Us Derviese).

2000sp-8^ Denise Mascheri 7’50”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11^ Gaia Rigamonti 8’07”29 (Gs Virtus Calco).

100ks-3^ Gemma De Capitani 14”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-8^ Giulia Ferrari 4,70m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Kebe Fall 4,42m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-5^ Benedetta Nava 28,56 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-11° Gabriele Bezzi 11”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Gian Filippo Nigro 12”10 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48° Riccardo Penati 12”93 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-9° Gabriele Bezzi 23”21 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23° Gian Filippo Nigro 24”21 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25° Davide Buratti 24”72 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-11° Daniel Triboli 53”70 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

800m-15° Daniel Triboli 2’06”92 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Davide Cappello 2’08”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-13° Davide Cappello 4’25”11 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Christian Guido Acerboni 4’26”19 (Us Derviese).

3000m-1° Tommaso Farina 9’08”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Federico Orlandi 9’45”26 p.p. (Team Pasturo), 14° Manith Baruffini 9’58”74 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-10° Lorenzo Trincavelli 6’31”29 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-5° Riccardo Paris 1,73m p.p. (Merate Atl Promoline).

Salto triplo-9° Riccardo Paris 12,29m p.p. (Merate Atl Promoline).

Salto in lungo-1° Lorenzo Azzalini 6,87m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Pietro Selva 6,33m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Andrew Curmà 5,84m p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-4° Pietro Cesana 12,91m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco-2° Pietro Cesana 35,95m p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Simone Mezzera 29,77m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Galleria fotografica (a cura di Davide Vaninetti)