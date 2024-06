Ck Rivabella. Lorenzo Corti 5° in Coppa del Mondo nella gara sprint

Dopo una brillante qualifica, la finale è stata annullata a causa delle condizioni del fiume

Saltata anche la gara nazionale a cui avrebbero dovuto partecipare i compagni del Ck Rivabella

LECCO – Coppa del Mondo di canoa kayak in Val di Sole (TN) la scorsa settimana. Al via anche il lecchese, atleta del Canoa Kayak Rivabella, Lorenzo Corti che ha partecipato all’appuntamento sul torrente Noce, spesso teatro di eventi sportivi internazionali. Pur essendo al 1° anno della categoria Senior e pur non essendo la sua specialità preferita Lorenzo Corti ha chiuso con un buon 13° posto nella discesa classica.

Altra storia per la gara sprint dove il lecchese ha chiuso con un brillante 5° posto in qualifica centrando l’accesso diretto alla finale. Gara che purtroppo non si è mai disputata poiché, a causa dalla troppa acqua, non si potevano garantire le condizioni di sicurezza. Perciò è stato confermato il 5° posto finale con un pizzico di rammarico perché potenzialmente era una gara nelle corde di Lorenzo che aveva ottime possibilità di portare a casa qualcosa di più importante.

In Val di Sole era presente anche la squadra del Canoa Kayak Rivabella che, purtroppo, non è scesa in acqua perché è stata annullata anche la gara nazionale sempre a causa delle condizioni del fiume che non garantivano la sicurezza degli atleti. Il Ck Rivabella sarà impegnato il prossimo week-end con le categorie giovanili in una gara di Olimpica (velocità).