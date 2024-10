Coppa Italia Nextpro di skiroll, ancora protagonisti gli atleti lecchesi

Nel fine settimana scorso 13^ e 14^ tappa a Bobbio, nel Piacentino

Medaglie per Maria Invernizzi, Luca Di Gregorio, Mattia Combi, Marco Combi e Paola Beri

BOBBIO (PC) – Organizzata dello Sc Bobbio, due giorni di gare di skiroll per la Coppa Italia Nextro. Sabato la 13^ tappa con le gare sprint in tecnica libera, 200m per tutte le categorie, prima le qualifiche e successivamente i migliori 16 agli ottavi, successivamente i quarti e i migliori 4 in finale.

Nella prima giornata tre medaglie per i lecchesi, tutte d’argento: Mattia Combi (Sc Primaluna) nella categoria Pulcini, Luca Di Gregorio (Cm Valsassina) nella categoria Children, Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) nella categoria Giovani/Senior.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara sabato

Pulcini-19^ Giorgia Tantardini (Nordik Ski Valsassina), 22^ Elisa Rusconi (Nordik Ski Valsassina).

Pulcini-2° Mattia Combi (Sc Primaluna), 16° Federico Carissimi (Nordik Ski Valsassina), 18° Daniel Orlandi (Nordik Ski Valsassina).

Children-18^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina), 19^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina), 20^ Arianna Carissimi (Nordik Ski Valsassina),

Children-2° Luca Di Gregorio (Cm Valsassina), 5° Mattia Di Gregorio (Cm Valsassina), 6° Marco Combi (Sc Primaluna), 11° Omar Spotti (Nordik Ski Valsassina), 13° Matteo Rusconi (Nordik Ski Valsassina), 16° Mattia Artusi (Nordik Ski Valsassina), 17° Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina), 20° Michele Gianola (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Senior-2^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 7^ Paola Beri (Cm Valsassina), 11^ Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina).

Domenica mattina gara distanza, da 1km per la categoria Baby fino ai Giovani/Senior con 9km

Sul percorso Bobbio-Ceci Le Vallette, domenica mattina, si è corsa la 14^ tappa della Coppa Italia Nextpro. Partenza mass start in tecnica classica, dalla categoria Under 10 (Baby) fino agli Under 16 (Allievi), la categoria Master C con 6km sono partiti 5’ dopo, mentre dalla categoria Giovani/Senior femminile la partenza era individuale ogni 20”, ben 174 atleti in gara.

Mattia Combi vince nella categoria Under 12 Cuccioli con 2km in 11’42”7, Marco Combi 2° nella categoria Under 14 Ragazzi, 4km 17’53”2 il suo tempo. 1km per la categoria Under 10 Baby, sul podio Federico Mattia Carissimi 3° con 8’00”5. Grandissima gara per Maria Invernizzi e Paola Beri (figlia e mamma) nella gara Giovani/Senior hanno corso 6km riuscendo a concludere 2^ e 3^, entrambe vincendo: Maria nella categoria Juniores e Paola nella categoria Master 2, 29’16”3 e 29’54”1 i loro tempi.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara domenica

Under 10 Baby (1km)

3^ Federico Mattia Carissimi 8’00”5 (Nordik Ski Valsassina).

3^ Federico Mattia Carissimi 8’00”5 (Nordik Ski Valsassina). Under 12 Cuccioli (2km)

12^ Elisa Rusconi 15’56”7 (Nordik Ski Valsassina), 18° Giorgia Tantardini 19’30”6 (Nordik Ski Valsassina).

12^ Elisa Rusconi 15’56”7 (Nordik Ski Valsassina), 18° Giorgia Tantardini 19’30”6 (Nordik Ski Valsassina). Under 12 Cuccioli (2km)

1° Mattia Combi 11’42”7 (Sc Primaluna), 9° Lorenzo Bonacina 14’45”0 (Sc Primaluna), 12° Daniel Orlandi 17’36”0 (Nordik Ski Valsassina).

1° Mattia Combi 11’42”7 (Sc Primaluna), 9° Lorenzo Bonacina 14’45”0 (Sc Primaluna), 12° Daniel Orlandi 17’36”0 (Nordik Ski Valsassina). Under 14 Ragazzi (4km)

9^ Elisa Barbieri 25’10”0 (Nordik Ski Valsassina), 10^ Martina Bortot 25’39”5 (Sc Primaluna), 12^ Greta Barbieri 28’53”9 (Nordik Ski Valsassina), 13^ Arianna Carissimi 29’59”5 (Nordik Ski Valsassina).

9^ Elisa Barbieri 25’10”0 (Nordik Ski Valsassina), 10^ Martina Bortot 25’39”5 (Sc Primaluna), 12^ Greta Barbieri 28’53”9 (Nordik Ski Valsassina), 13^ Arianna Carissimi 29’59”5 (Nordik Ski Valsassina). Under 14 Ragazzi (4km)

2° Marco Combi 17’53”2 (Sc Primaluna), 5° Omas Spotti 22’18”1 (Nordik Ski Valsassina), 7° Mattia Artusi 23’42”2 (Nordik Ski Valsassina), 10° Riccardo Crippa 25’36”6 (Nordik Ski Valsassina), 11° Michele Gianola 31’51”7 (Nordik Ski Valsassina).

2° Marco Combi 17’53”2 (Sc Primaluna), 5° Omas Spotti 22’18”1 (Nordik Ski Valsassina), 7° Mattia Artusi 23’42”2 (Nordik Ski Valsassina), 10° Riccardo Crippa 25’36”6 (Nordik Ski Valsassina), 11° Michele Gianola 31’51”7 (Nordik Ski Valsassina). Under 16 Allievi (6km)

4° Luca Di Gregorio 28’14”0 (Cm Valsassina), 5° Mattia Di Gregorio 28’45”5 (Cm Valsassina), 9° Matteo Rusconi 35’33”9 (Nordik Ski). Valsassina).

4° Luca Di Gregorio 28’14”0 (Cm Valsassina), 5° Mattia Di Gregorio 28’45”5 (Cm Valsassina), 9° Matteo Rusconi 35’33”9 (Nordik Ski). Valsassina). Giovani/Senior (6km)

2^ Maria Invernizzi 29’16”3 (Cm Valsassina), 3^ Paola Beri 2+’54”1 (Cs Valsassina), 7^ Angelica Selva 33’04”8 (Nordik Ski Valsassina), (13^ Alessia Ruzza 39’42”8 (Nordik Ski Valsassina), 18^ Carla Ticozzi 49’06”1 (Nordik Ski Valsassina).

2^ Maria Invernizzi 29’16”3 (Cm Valsassina), 3^ Paola Beri 2+’54”1 (Cs Valsassina), 7^ Angelica Selva 33’04”8 (Nordik Ski Valsassina), (13^ Alessia Ruzza 39’42”8 (Nordik Ski Valsassina), 18^ Carla Ticozzi 49’06”1 (Nordik Ski Valsassina). Giovani/Seniores (9km)

41° Giuliano Selva 57’09”4 (Nordik Ski Valsassina).