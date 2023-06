Crl Meeting-Bronze Lombardia, Elisa Dozio vince i 100hs

A Rovellasca Silvia Crippa seconda nel getto del peso, terzo Stefano Tagliaferri nei 110hs

ROVELLASCA (CO) – Mercoledì sera si sono svolte le gare di atletica del Crl Meeting-Bronze Lombardia organizzata dall’Atletica Rovellasca. Quasi 500 atleti impegnati in corsa, salti e lanci. Per i lecchesi salgono sul podio Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) prima nei 100hs in 15”77 per le Allieve; Silvia Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) seconda nel getto del peso con 12,48m; Iulian Scutareanu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) secondo nel salto in alto; Giacomo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) secondo nel salto triplo con 12,62m; Stefano Tagliaferri (Gs Virtus Calco) terzo nei 110hs Allievi in 16”90; Francesca Prince Kouton terza nel getto del peso con 9,68m nelle Allieve.

I migliori punteggio sono di Sveva Gerevini (Cs Carabinieri) con 6,11m nel salto in alto e 962 punti e Rebecca Provenzi (Atletica Pianura Bergamasca) con 14”25 sui 100hs e 928 punti.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara.

100hs

Allieve: 1^ Elisa Dozio 15”77 (Gs Virtus Calco).

Assolute: 1^ Rebecca Provenzi 14”25 (Atl Pianura Bergamasca).

110hs

Allievi: 1° Luca Di Cerbo 16”08 (Forti e Liberi Monza 1878), 3° Stefano Tagliaferri 16”90 (Gs Virtus Calco), 5° Niccolò Dozio 18”29 (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Daniel Oliseh Okoluku 14”44 (CBA Cinisello Balsamo Atl).

Assoluti: 1° Edoardo Gnocchi 15”01 (Cus Insubria Varese Como), 4° Matteo Dozio 16”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m

Assolute: 1^ Denise Rega 12”16 (Team-A Lombardia), 32^ Arianna Bellani 13”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 77^ Fabiana Airoldi 14”89 (Gs Virtus Calco), 88^ Elena Manganaro 15”62 (Gs Virtus Calco).

Assoluti: 1° Andrea Bernardi 10”89 (Atl Riccardi Milano 1946), 41° Gabriele Bergna 11”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42° Mattia Vitali 11”65 (Pol Bellano Galperti Group), 44° Davide Colombo 11”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 71° Giacomo Maggioni 12”05 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 71° Giorgio Bergna 12”05 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 122° Matteo Scaccabarozzi 12”82 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 125° Cesare Fumagalli 13”04 (Gs Virtus Calco), 126° Matteo Piatti 13”08 (Us Derviese).

1500m

Assolute: 1^ Stefania Martinelli 4’48”13 (Atl Arcisate), 4^ Laura Nardo 4’53”52 (Pol Pagnona),15^ Camilla Valsecchi 5’07”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 23^ Elena Brenna 5’21”14 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Giulia Nasatti 5’33”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34^ Claudia Redaelli 5’46”80 (Atl 42195 Blu Frida).

Assoluti: 1° Fabio Caramella 4’05”95 (Cus Insubria Varese Como), 10° Gabriele Sutti 4’13”07 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11° Marco Melesi 4’13”67 (Cs Cortenova), 28° Flavio Tornaghi 4’27”82 (Merate Atl Promoline), 33° Alessandro D’Abbrusco 4’29”77 (Merate Atl Promoline), 41° Simone Adamoli 4’38”51 (Team Pasturo), 42° Alessandro Meda 4’39”07 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 50° Vittorio Crippa 4’45”91 (Gs Virtus Calco).

Getto del peso

Allieve: 1^ Chiara Torchia 12,20m (Atl Serravallese), 3^ Francesca Prince Kouton 9,68m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Clelia Brognoli 9,49m (Gs Virtus Calco).

Assolute: 1^ Giuseppina Maria Pujia 12,51m (Bracco Atletica), 2^ Silvia Crippa 12,48m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Riccardo Asperges 12,77m (Us Sangiorgese).

Juniores: 1° Carlo Trinchera Lotto 15,79m (Atl Centro Torri Pavia).

Assoluti: 1° Marco Govoni 15”36 (Pro Seto Atl Cernuschese), 5° Davide Bonacina 11,61m (Pol Bellano Galperti Group).

Lancio del disco

Assolute: 1^ Giada Borin 43,99m (Asspo), 6^ Silvia Crippa 31,06m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Agnese Camesasca 22,88m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Filippo Passamonti 39,60m (Ag Comense), 5° Stefano Tagliaferri 28,87m (Gs Virtus Calco), 8° Niccolo Dozio 23,31m (Gs Virtus Calco), 9° Vittorio Crippa 16,78m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Selmani 51,13m (Cus Pro Patria Milano).

Assoluti: 1° Paolo Vailati 50,25m (A Atl Fanfulla Lodigiana), 14° Davide Bonacina 26,64m (Pol Bellano Galperti Group).

Salto in lungo

Assolute: 1^ Sveva Gerevini 6,11m (Cs Carabinieri Sez Atletica), 11^ Elisa Dozio 5,10m (Gs Virtus Calco), 12^ Martina Ravasio 5,05m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28^ Clelia Brognoli 4,21m (Gs Virtus Calco), 34^ Elena Manganaro 3.88m (Gs Virtus Calco).

Salto in alto

Assoluti: 1° Alessandro Di Gragorio 2,07m (Atl Osa Saronno Lib) 2° Julian Scutareanu 2,01m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Matteo Dozio 1,70m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Cesare Fumagalli 1,50m (Gs Virtus Calco), 9° Francesco Antonio Alfieri 1,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo

Assoluti: 1° Ulri Formentin Tchmeza 13,83m (Atl Osa Saronno Lib), 2° Giacomo Maggioni 12,62m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Alessandro Gadosa 10,59m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

(Si ringrazia Giorgio Valsecchi per le foto in pagina)