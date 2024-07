Doppio titolo per il Canoa Kayak Rivabella ai campionati italiani

Oro nella U23 Sprint con Lorenzo Corti e nella U23 Sprint a squadre con Corti, Brambilla e Riva

Bene anche la squadra giovanile impegnata nella gara nazionale, Marilù Brambilla non smette di stupire

LECCO – Il Canoa Kayak Rivabella conquista due medaglie d’oro ai campionati italiani svolti sul fiume Adige a Pescantina (VR) nella prova di recupero a seguito dell’annullamento, a metà luglio, della gara sul fiume Noce, in Trentino, a causa dell’elevata portata d’acqua che non garantiva agli atleti di gareggiare in sicurezza.

Una prova tecnicamente molto più semplice rispetto a quella originaria che, comunque, non ha stravolto i valori in campo. Il Ck Rivabella torna a casa con due medaglie d’oro e relativi titoli italiani con Lorenzo Corti, che vince nella categoria Under 23 Sprint facendo segnare anche il miglior tempo assoluto, e con la squadra Under 23 Sprint formata da Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Luca Riva. La stessa squadra ha poi conquistato l’argento nella discesa classica, mentre Luca Riva è stato capace di salire sul 3° gradino del podio sempre nella classica.

Sempre per quanto riguarda il campionato italiano da segnalare nell’U23 Sprint il 4° posto di Luca Riva, il 9° di Matteo Pasquale e il 12° di Gioele Rota; mentre nella discesa classica U23 5° Lorenzo Corti, 9° Matteo Pasquale e 12° Gioele Rota. Sempre nell’U23 la squadra B di Matteo Pasquale, Gioele Rota e Riccardo Rosa è arrivata 4^ nella sprint e 5^ nella classica.

Nella categoria Juniores Iacopo Brambilla è 4° nella sprint e 4° nella classica; nei Ragazzi Riccardo Rosa è 6° nella sprint e 6° nella classica; nella Ragazze Beatrice Bettinazzi è 5^ nella sprint e 4^ nella classica; nei Senior Claudio Bettinazzi è 13° sia nella sprint che nella classica. Letteralmente a un soffio dal podio nella sprint il C2 Senior di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi che chiude 4° per un solo centesimo dopo che nelle qualifiche aveva fatto segnare un tempo migliore. Lo stesso equipaggio ha poi chiuso al 5° posto nella classica.

Gara nazionale per le categorie giovanili. La copertina va senza dubbio a Marilù Brambilla (Cadetti A) che vince sia la sprint che la classica e, proprio nella gara più lunga, fa segnare un tempo davvero importante che le avrebbe garantito la vittoria sia nella categoria Ragazze che Juniores. Per quanto riguarda gli altri atleti del Ck Rivabella Daniele Cagliani (Allievi B) 6° nella sprint; Pietro Corti (Cadetti A) è 1° nella classica, 2° nella sprint e 1° nel C1 sprint; Simone Baccaro (Cadetti A) è 2° nella classica; Massimo Bettinazzi (Cadetti B) è 2° nella classica e 2° nella sprint; Pietro Mechilli (Cadetti B) è 5° nella classica e 4° nella sprint a un solo decimo dal podio.

Ora il calendario osserverà qualche settimana di pausa, ma la squadra del presidente Claudio Bettinazzi scenderà di nuovo in acqua verso la fine del mese di agosto.