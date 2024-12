EuroCross, il lecchese Konjoneh Maggi vicino al podio nella Under 23

Nadia Battocletti è regina d’Europa

Yemaneberhan Crippa argento nei Seniores

ANTALYA (TURCHIA) – Grandissima prova di Nadia Battocletti che ha vinto tutti i Campionati Europei di cross U20, U23 e ora Seniores. Domenica mattina, in Turchia ad Antalya, dopo poco meno di 8km di gara (7,834m) la fortissima italiana vince con 25’43”, al secondo posto la tedesca Kostanze Klosterhalfen con 25’54”, terza la turca Yasmin Can con 26’01”.

Grandissime le altre azzurre capaci di vincere con la squadra Assoluta con 33 punti, Gran Bretagna seconda con 36 punti e terzo il Belgio con 46 punti. Le altre italiane: Elisa Palmero 13^, Ludovica Cavalli 15^, Nicole Svetlana Reina 28^, Valentina Gemetto 53^, Federica Del Buono 53^. La staffetta l’avevano già vinto a Torino nel 2022, domenica scorsa i nostri azzurri sono riusciti a ripetersi in volata contro la Francia e Gran Bretagna. Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa, Pietro Arese vincono l’oro e per gli avversari non c’è niente da fare.

Nella gara maschile il favorito norvegese Jakob Ingebrigtsen vince il titolo in 22’16”, l’azzurro Yemaneberhan Crippa si prende il 2° posto con 22’24”, a chiudere il podio lo spagnolo Ndikumenwayo Thierry con 22’31”. Altra medaglia azzurra grazie alla squadra Under 20 che ottiene il bronzo con 44 punti, Lucia Arnaldo 12^, Laura Ribigini 15^, Licia Ferrari 17^, Chiara Muneretto 27^, Alice Rosa Brusin 42^, Elisa Clementi 43^. A vincere sono state le atlete della Gran Bretagna con 9 punti e seconde le Francesi con 39 punti.

Il lecchese Konjoneh Maggi vicino al podio nella Under 23, l’azzurro conclude al 6° posto in 18’41”. E’ già il terzo rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a partecipare al campionato europeo di cross: nel 2008, 2010, 2012 e 2014 con Ahmed Al Mazzoury, nel 2009, 2010, 2011, 2013, 2017 e 2019 con Michele Fontana, nel 2021 e 2023 con Konjoneh Maggi.

Il miglior risultato era quello di Michele Fontana nel 2013 con l’8° posto nella categoria Under 23 a Belgrado, ora il miglior risultato è quello di Konjoneh ad Antalya al 6° posto. Ci ha provato, è rimasto col gruppo dei più forti e ha provato a gareggiare per le medaglie, ma non è stato abbastanza. Successo a Willi Barnicoat (Gran Bretagna) con 18’27”, al 2° posto Nicholas Griggs (Irlanda) con 18’28”, terzo David Stone (Gran Bretagna) con 18’31”. Mancavano 10” per il podio, Konjoneh deve accontentarsi del 6° posto con 18’41”.

“Pensavo di stare vicino ai primi 10 posti, invece ho lottato contro i primi – dice il lecchese -. Ho provato sensazioni positive durante la gara e alla fine il 6° posto mi soddisfa. Prima avevo sempre problemi fisici, ora sto molto meglio, da tre mesi sono andato ad allenarmi al gruppo di Rubiera (Reggio Emilia) con Stefano Baldini. In tre mesi ho cambiato tutto, allenatore, gruppo: sono molto motivato, aveva proprio bisogno di staccare completamente, mi sono trovato bene da subito con Stefano”. Dal 2025 il lecchese cambierà anche società dopo aver cambiato allenatore e gruppo. Dal 1° gennaio vestirà i colori dell’Atletica Casone Noceto 2^ dei Cds di cross e 1^ per il Cds di corsa (campestre, 10.000 metri, 10km su strada, maratonina).