Ginnastica Artistica A2. Le ragazze della Ghislanzoni-GAL confermano l’8° posto

Le lecchesi ottengono un punteggio totale di 141.850

Settimo posto in classifica dopo due prove

TORINO – La squadra femminile di Serie A2 di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL conferma a Torino l’ottavo posto ottenuto ad Ancona un mese fa. In gara si sono presentate il capitano Laura Todeschini, Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan, Lara Bucciarelli, Melissa Oceana ed Emma Fusari.

Il primo esercizio che vede impegnate le lecchesi è il corpo libero: quattro buoni esercizi, con Zoe Maccagnan sugli scudi (12.300). Al volteggio le lariane ottengono il miglior punteggio di giornata (37.150), tenendo tutte una media superiore ai dodici punti.

Il terzo esercizio (parallele) è quello che costa caro alla Ghislanzoni-GAL. Laura Todeschini (11.850) non basta a salvare la squadra lecchese che con 33.050 ottiene il punteggio peggiore tra tutte le dodici squadre presenti. Le lariane recuperano terreno con un’ottima prova alla trave. Il 12.550 di Maccagnan vale il quinto punteggio assoluto di giornata e il 35.850 complessivo il quarto.

A fine gara la formazione allenata da Elena Taschetti ottiene un complessivo ottavo posto con 141.850 punti, migliorando di quasi un punto e mezzo il 140.450 ottenuto ad Ancona. Adesso la formazione lariana occupa il settimo posto in classifica, in attesa della terza gara che si disputerà a Napoli a fine aprile.

“Faccio i complimenti alle mie ragazze, hanno dimostrato carattere e concentrazione. La squadra è in crescita e sta dimostrando di volersi guadagnare la permanenza in Serie A2. Un plauso particolare a Lisa Rigamonti che ha gareggiato senza poter effettuare le prove per impegni universitari” dichiara l’allenatrice Elena Taschetti.