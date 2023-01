Indoor. Veronica Besana 8”20 sui 60hs, nuovo primato regionale Promesse

Grandissima prestazione di Veronica Besana nei giorni scorsi in gara ad Ancona

A Padova lecchesi in gara nella manifestazione regionale indoor sui 3000m e 400m

ANCONA – Grandissima Veronica Besana nei giorni scorso in gara a Ancona. Già nella prima batteria del meeting nazionale migliora il suo primato personale nei 60hs col tempo di 8”21, in finale la lecchese abbassa di nuovo il personale a 8”20 facendo segnare i nuovi primati provinciali Promesse e Assoluto e, ora, anche con il primato regionale Promessa.

Sui 400m e 3000m i nuovi atleti lecchesi in gara. Nei 3000m Nicole Acerboni con la maglia della Bracco Atletica conclude in 10’03”18, la Master Elena Fustella chiude in 11’57”61 per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Sempre sui 3000m al maschile (passati quest’anno nell’Atl Valle Brembana) hanno corso Mattia Adamoli 8’37”24 subito al record personale e Manuel Tagliaferri in 9’16”14. Nei 400m due atlete dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni: Federica Lega in 1’01”27 e Lisa Galluccio con 1’02”26.