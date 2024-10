Orocash Picco Lecco torna a vincere: 3-0 contro BAM Mondovì al PalaManera

Sfida combattuta nonostante il risultato, con le lecchesi che tornano dal Piemonte a bottino pieno

MONDOVI’ – Orocash Picco Lecco conquista tre punti importanti battendo BAM Mondovì con un secco 3-0, in una partita avvincente disputata nel pomeriggio di oggi, domenica, al PalaManera. Dopo due battute d’arresto con Brescia e Macerata, le biancorosse si rilanciano con un successo essenziale per il morale e la classifica.

La partita è stata molto combattuta, nonostante il 3 a 0 finale. Il primo set ha visto le lecchesi iniziare bene (11-14) ma Mondovì ha tenuto testa fino al pareggio (23-23). Ai vantaggi, però, è stata Picco Lecco a prevalere, chiudendo 24-26. Nel secondo set la situazione si è ripetuta, con le due squadre appaiate fino al 25 pari. Ancora una volta, la zampata decisiva è arrivata dalle biancorosse che hanno chiuso il parziale sul 25-27. Anche la terza frazione è iniziata in equilibrio (15-15), ma Lecco ha poi preso il largo (18-21) e, nonostante un tentativo di rimonta da parte di Mondovì, ha sigillato la vittoria con un 22-25.

Grande la soddisfazione tra le fila lecchesi, come racconta la capitana e MVP Federica Piacentini: “Sono molto contenta per la vittoria, abbiamo avuto carattere. Mondovì ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave a non calare mai, anche nei momenti di tensione”. Le fa eco Federico Belloni, secondo allenatore, che sottolinea l’importanza di questo successo: “È una vittoria fondamentale per il morale. Dopo due sconfitte, tornare a far punti è importante. Siamo solo all’inizio del campionato e lavoreremo per migliorare, specie sulla ricezione dove oggi abbiamo sofferto un po’”.

Una prova di carattere per Orocash Picco Lecco, che torna a sorridere e guarda avanti con fiducia.