Pallanuoto Serie B. Sabato l’esordio per la Pallanuoto Lecco femminile

Seconda stagione nel campionato FIN per le blucelesti

“Progetto pluriennale, l’obiettivo è la crescita del gruppo” dichiara coach Liberali

LECCO – Inizierà sabato prossimo sul campo di Busto Arsizio (Va) il campionato della squadra femminile della Pallanuoto Lecco. Alla seconda stagione in serie B, l’obiettivo societario è quello di migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno e proseguire nel percorso di crescita della formazione lariana.

L’allenatore della squadra è Nicola Liberali, giunto quest’anno a Lecco dopo diverse stagioni come coach nelle giovanili della Viribus Unitis Bosisio Parini. «L’esordio di sabato prossimo non sarà facile – dichiara – non è semplice reperire informazioni sulle squadre avversarie e loro lo scorso anno non si iscrissero al campionato”.

Come già detto, la formazione di coach Liberali non ha particolari obiettivi di classifica. Le ragazze blucelesti hanno chiuso la scorsa stagione – quella d’esordio in FIN – con zero punti. “La squadra è molto giovane – conclude l’allenatore – ci sarà da valutare l’effettiva differenza contro formazioni molto più esperte. L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, anche solo come differenziale gol. Giocheremo senza pressioni perché questo è un progetto pluriennale, ci interessa il percorso di crescita del gruppo”

L’esordio delle lecchesi avverrà al Comunale Manara di Varese sabato 2 aprile alle ore 20.30. Il roster è composto da Martina Nesci, Viola Caruggi, Sala Valeria, Silvia Battigaglia, Sara Consonni, Matilde Fiori, Alice Valsecchi, Carlotta Mariani, Camilla Rizzi, Lucrezia Valsecchi, Arianna Formenti, Giulia Papa.