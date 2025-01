Pallavolo. La Picco Lecco sconfitta contro Akademia Messina

La partita si conclude con il risultato di 1-3

Il coach: “Continuiamo a dare il meglio”

LECCO – La squadra Orocash Picco Lecco sconfitta 3-1 in casa contro Akademia Sant’Anna Messina. Nel match di domenica 19 gennaio al Bione, la squadra biancorossa si presenta decimata dall’influenza. Pesano le assenze di Federica Piacentini ed Helena Sassolini. Bene l’esordio di Sofia Ricci, palleggiatrice della formazione U17 che milita in Serie C.

Picco parte bene, conquistando il primo set, ma poi subisce un calo e riesce a rientrare in partita solo nel terzo. Le biancorosse faticano a gestire l’intensità della squadra ospite, complice una serie di errori in battuta e in ricezione. Nonostante la sconfitta, la prestazione complessiva è positiva: Picco non riesce a muovere la classifica, ma dimostra di essere un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche, anche per le squadre più forti.

La partita inizia equilibrata, con le due squadre che si alternano punto a punto, ma Picco entra rapidamente in partita, raggiungendo il 14-10. A causa dell’infortunio di Arianna Severin, esordisce Sofia Ricci, in campo nonostante militi nel campionato Under 17. Le padrone di casa continuano a giocare con buon ritmo e, grazie a una solida performance, si portano sul 21-16, gestendo il vantaggio con intelligenza. Nel finale, le siciliane si avvicinano pericolosamente (24-22), ma Picco riesce a chiudere il primo set 25-22.

Il secondo set inizia punto a punto (3-3), ma poi Messina prende il controllo e si porta in vantaggio (4-7), approfittando di alcuni errori in ricezione da parte delle biancorosse. Picco attraversa un momento di difficoltà, cercando invano di recuperare terreno, mentre le ospiti allungano senza difficoltà. Messina chiude il parziale con un netto 10-25, ristabilendo l’equilibrio nel match.

Il terzo set inizia in equilibrio (5-5), ma a metà parziale Messina prova a prendere il largo (10-15), infliggendo un break che porta le biancorosse a un distacco di sette punti. Nonostante il parziale sembri ormai compromesso, Picco non molla e tenta una reazione (15-21). Le padrone di casa lottano fino alla fine, ma Messina chiude il set 25-21, pur dovendo fare i conti con una netta ripresa delle biancorosse.

Il quarto set inizia con Picco che prende un buon avvio (3-0), ma Messina non si lascia intimidire e risponde subito. Le due squadre continuano a procedere appaiate (8-10), senza riuscire a creare un allungo decisivo. Negli ultimi scambi, però, alcuni errori in battuta delle padrone di casa pesano sul risultato. Alla fine, è Messina a chiudere anche il quarto set con un 25-21, conquistando la vittoria.

“Questa settimana Sofia ha giocato con noi a causa dell’indisponibilità di Sassolini, che è stata malata fin dall’inizio della settimana. Non ci aspettavamo che scendesse in campo da titolare, ma abbiamo cercato di dare il massimo. L’obiettivo ora è fare bene nella pool salvezza, e contro Costa Volpino avremo un’altra opportunità per dimostrare il nostro valore. Intanto, continuiamo a dare il meglio” commenta Gianfranco Milano.

Infine, Sofia Ricci conclude: “È stata un’esperienza ricca di emozioni e all’inizio ero davvero tesa. La partita è andata bene, ho cercato di non far trasparire la mia ansia, e Mangani mi è stata molto vicina”.