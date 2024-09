Paralimpiadi. Kwadzo Klokpah, inizio in salita nel KL3 200

Prestazione sottotono in batteria per il derviese

Domani le semifinali e l’eventuale finale

Non sono cominciate bene le paralimpiadi di Parigi 2024 per il canoista della Canottieri Lecco Kwadzo Klokpah. Il derviese, che gareggiava nella KL3 200 metri, ha chiuso la sua batteria all’ultimo posto, col tempo di 45.42. Il migliore in assoluto è stato l’australiano Dylan Littlehales con 42.21.

Klokpah è rimasto in gara per i primi cento metri e poi, progressivamente, ha aumentato il distacco sino a tagliare il traguardo oltre tre secondi dopo il primo arrivato.

Domani, nelle acque di Vaires-sur-Marne, si disputeranno prima le semifinali e poi le finali. Alle semifinali – che inizieranno alle 10.42 – parteciperanno in otto, compreso Klokpah. I migliori sei si guadagneranno il diritto di raggiungere in finale l’australiano Littlehales e lo spagnolo Villa, con la partenza fissata per le 12.10.