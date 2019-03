Quattro percorsi previsti nell’edizione 2019

Partenza domenica 10 marzo da Piazza Garibaldi

LECCO – Mercoledì 6 marzo 2019 è l’ultimo giorno utile per iscriversi alla Randolario 2019, la randonnée che percorre tutto il perimetro del lago di Como, toccando anche la Valsassina. Una corsa diventata ormai tradizionale nel territorio lecchese.

La Randolario 2019 avrà quattro percorsi; la Randolario da 200 km, la MiniRandolario di circa 100 km sono per ciclisti con tesseramento valido per la stagione 2019 e si percorrono con la classica bicicletta da corsa. La Randoadda è lunga settanta km ed è stata studiata per tutte le persone che vogliono un percorso differente, utilizzando mountain bike o addirittura biciclette elettriche. La Minirandoadda è la novità di questa stagione: lunga una quarantina di km, sarà l’unica accessibile a tutti, senza la necessità di iscrizione a un qualsiasi team ciclistico.

Il termine ultimo per le iscrizioni è oggi. Potete effettuarle on line sul sito www.randolario.it oppure fisicamente al Bianchi Bike Store di Garbagnate Monastero. Il costo è di 14 euro più 1, con l’euro finale che verrà devoluto in beneficienza.

I ritardatari potranno comunque iscriversi – al costo di 20 euro – all’Oratorio San Luigi di Maggianico sabato 9 marzo (14.30/180.00) e domenica 10 (6.30/9.00).

L’iscrizione alla Minirandoadda si può fare solo di persona, andando al Bianchi Store oppure all’Oratorio di Maggianico, negli orari suddetti. Il costo è di 15 euro.

Ricordiamo che, per la partenza e l’arrivo dei quattro percorsi, è stata scelta la centralissima piazza Garibaldi a Lecco.