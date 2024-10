Rugby Serie A2. Onorevole sconfitta per il Rugby Lecco a Piacenza

I lecchesi perdono col punteggio di 17-14

Punto bonus difensivo conquistato per il Leoni

PIACENZA– Il Rugby Lecco porta a casa un punto dalla difficile trasferta di Piacenza, contro la forte formazione locale che già lo scorso anno in serie B si era dimostrata superiore alla formazione bluceleste, chiudendo il campionato al primo posto.

Sono i blucelesti i primi a sbloccare il match, con due calci di Nicolò Pellegrino, al 4’ e al 14’. I piacentini reagiscono con due mete non trasformate e a due minuti dalla fine è ancora Pellegrino ad accorciare con un calcio (10-9).

Al tredicesimo della ripresa è ancora Piacenza a bucare la difesa bluceleste con una meta di Misseroni, trasformata. Il Rugby Lecco accorcia con una meta di Luca Alippi, non trasformata, per il 17-14 finale.

Avendo perso con meno di 7 punti, la squadra lariana mette in tasca il punto bonus difensivo.

“Loro hanno approfittato della differenza fisica, ma noi abbiamo capito che possiamo anche giocare contro le migliori formazioni del campionato – dichiara il dirigente Renato Riva – l’obiettivo minimo era portare a casa un punto, e ci siamo riusciti.

RUGBY PIACENZA – RUGBY LECCO 17-14 (10-9)

METE: Alippi

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino (3)