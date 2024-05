Rugby Serie B. Coach Damiani “La promozione, un’emozione unica”

Grande gioia per l’allenatore italo argentino

“Abbiamo sempre lavorato per raggiungere questo obiettivo”

LECCO – Sono passati due giorni dalla prima promozione in Serie A2 del Rugby Lecco (vedi articolo), ma le emozioni restano comunque fortissime, soprattutto nel cuore di uno degli artefici di questo successo, coach Sebastian Damiani.

“Raggiungere un traguardo così importante è un’emozione incredibile – dichiara l’allenatore italoargentino – il merito è della società che ha sposato il progetto che gli proposi anni fa e dei ragazzi, che hanno avuto grande disponibilità al lavoro e al sacrificio. Voglio ringraziare loro e anche lo staff che ha lavorato in maniera eccellente”.

La prossima stagione i lariani disputeranno la Serie A2, un campionato duro. “Ci saranno squadre storiche, sarà impegnativo sia fisicamente che tecnicamente, i ragazzi dovranno fare un passo in avanti nella loro crescita”.

Secondo il coach il segreto di questa promozione è il non aver mai perso di vista l’obiettivo. “Anche nei momenti più duri, abbiamo sempre lavorato per raggiungere quest’obiettivo – conclude Damiani – non abbiamo mai mollato il nostro sistema di gioco che vede al primo posto la squadra e non il singolo. Tutto il duro lavoro ha pagato, grazie ai ragazzi per averci sempre creduto”.

Questa settimana i Leoni blucelesti si godranno il meritato riposo e poi, a partire dalla prossima, comincerà la preparazione per la stagione 2024/25, la prima storica in serie A.