Serie C. Baldini su Lecco-Arzignano: “Vogliamo dare continuità”

Il Lecco torna in campo domani alle 18.30 contro l’Arzignano Valchiampo

Baldini: “Ci sono diversi infortunati, abbiamo bisogno di tutti”

LECCO – “Quella di domani sarà la più importante finora perchè troveremo una squadra che fa dell’umiltà la loro forza contro cui dovremo stare ben attenti e concentrati”. Queste le parole di mister Baldini alla vigilia di Lecco-Arzignano Valchiampo, sesta giornata del campionato di Serie C che si giocherà mercoledì 25 settembre, alle 18:30, al Rigamonti-Ceppi.

“Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto per questo dobbiamo approcciare la partita nella maniera giusta. Proveremo a fare dei passi in avanti sotto il punto di vista del gioco, della mentalità e dell’attenzione. Siamo sulla strada giusta anche dal punto di vista del carattere. Su tutti Frigerio che è rientrato in campo con una spalla lussata e senza di lui non avremmo vinto con la Triestina”.

Per domani ci saranno diversi infortunati spiega Baldini: “Abbiamo perso per un lungo periodo Marrone, dobbiamo rinunciare a Di Gesù. Oggi faremo la conta sui recuperabili come Lepore e Beghetto, se non dovesse succedere abbiamo gli altri ragazzi. Avevo già avvisato la squadra che in questo ciclo ravvicinato di partite avremmo avuto bisogno di tutti quanti e così è stato”.

Sui possibili inserimenti dall’inizio per il mister: “Uno di questi potrebbe essere Dore, un ragazzo che stimo molto, però solo nella rifinitura di oggi faremo le scelte decisive. I ragazzi dovranno riconfermarsi sul campo”.

Tornando all’avversario il tecnico del Lecco spiega che: “Nelle ultime due partite l’Arzignano si è schierato con una difesa a cinque. Ed in particolare nell’ultima sono stati più compatti e stanno lavorando su questo aspetto. Però, io sono concentrato sulla nostra di squadra e sul cercare di mettere in campo una formazione competitiva con i giocatori che stanno meglio in assoluto”.

Baldini commenta anche gli arbitraggi delle ultime due gare: “Giocare col Var o senza sono due sport diversi soprattutto con squadre che marcano ad uomo. L’Arzignano è forte fisicamente e in area si lotta, dovremo stare attenti. Sabato è stato concesso un rigore generoso, mentre non ce ne hanno dato uno a favore, su Kritta, così anche nella partita col Novara. Bisognerebbe avere lo stesso metro di giudizio”.