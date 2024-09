Serie C. Baldini su Lecco-Lumezzane: “C’è ancora tanto da migliorare”

Solo un punto per il Lecco: il Lumezzane pareggia nella ripresa dopo il vantaggio di Galeandro

Baldini: “Mi preoccupano gli infortuni di Galli ed Ilari”

LECCO – “Difficoltà in mediana, io non la vedo può essere una questione di condizione e sicuramente abbiamo ancora tantissimo da migliorare”. Queste le parole di mister Baldini nel post Lecco-Lumezzane gara finita con il risultato di 1-1 e valida per la terza giornata di Serie C.

“Abbiamo sofferto sulle fasce laterali – continua Baldini – con gli ingressi di Di Gesù e Dore abbiamo trovato nuova spinta però in questo mi preoccupano maggiormente gli infortuni di Galli ed Ilari, rispettivamente ginocchio e spalla. Dobbiamo anche migliorare in uscita, abbiamo portato a casa il risultato. Comunque io non mi accontento”.

Il tecnico toscano si concentra sugli aspetti da migliorare: “In settimana dobbiamo ricercare la qualità di ogni singolo giocatore. Invece sui titolari di oggi, ho scelto quelli in condizione migliore. Gunduz è ancora sotto antidolorifici e Rocco ha soli 20 minuti nelle gambe per ore”.

“Con questo schieramento ho messo in campo l’80% del potenziale, nel primo tempo è andata bene e grandi alternative non c’erano. Ora abbiamo tempo di riposarci fino a lunedì dopodiché ci toccano 5 partite in 20 giorni. Per questo sono contento dei ragazzi che sono entrati. Per adesso devo centellinare le forze del gruppo cercando di mettere in campo una squadra battagliera”.

Oltre le fasce ci sono altri aspetti del Lecco da sistemare per Baldini: “Nella fase finale abbiamo cambiato modo di giocare e ciò deriva dalla mancata conoscenza e mi sono arrabbiato. Sui singoli: Frigerio è migliorato, Di Gesù a partita in corso è più fresco. Con Sipos stiamo facendo un percorso non avendo fatto più di 60′. Buona la gara di Tordini che sta anche iniziando anche a fare la fase difensiva”.

Infine per le prossime gare nell’eventuale mancanza di Galli ed Ilari a centrocampo: “Il 4-4-2 è l’unica soluzione, mi piace come modulo ma, non è il modulo a determinare la vittoria o la sconfitta. Non vedo l’ora di recuperare tutti i giocatori, intanto muoviamo la classifica e stiamo lì”.