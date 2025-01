Serie C. Volpe verso Lumezzane: “I nuovi sono già pronti a scendere in campo”

Il Lecco si prepara ad affrontare il Lumezzane sabato 11 gennaio, calcio d’inizio alle ore 15

Volpe: “Questa squadra può aspirare a posizioni migliori in classifica”

LECCO – “Sono arrivati giocatori nuovi e si incomincia fintamente a vedere un principio di normalità. Oltre ai nuovi, Di Gesù Frigerio, Marrone, Galeandro e Furlan sono rientrati in gruppo e sono convocabili”. Queste le parole di mister Gennaro Volpe alla vigilia di Lumezzane-Lecco, gara che si disputerà domani alle ore 15.

“Nessuno è rimasto passivo – continua Volpe – in una situazione che stava diventando difficile e pesante per tutti. Però la squadra fa rinforzata ancora, c’è la volontà di tutti di prendere anche qualcun’altro. Sono convinto che il Lecco possa aspirare a posizioni più alte in classifica e per farlo bisogna lavorare tutti nella stessa direzione”.

Il tecnico campano spiega meglio tale linea da seguire uniti: “La nostra linea tecnica è fatta in funzione della società. Per vincere e far bene servono tante componenti, a partire dal formare un gruppo di giocatori che stanno bene insieme. Questa serenità vedi per la retrocessione che per vari problemi non si è mai formata”.

“Col mercato ci sono sia uscite che entrate, sono scelte che fa un allenatore in concerto con la società stessa. Infatti, le mie richieste sono state ascoltate e condivise. Inoltre, abbiamo fatto tutto in poco tempo perchè non potevamo far altro vista la grave emergenza infortuni”.

Invece, riguardo la partita contro il Lumezzane di domani mister Volpe chiarisce che: “Metterò in campo il miglior undici possibili che possa portarci a fare punti. In questo momento stiamo vivendo come in un limbo, a metà tra i play-off e i play-out, abbiamo bisogno di una scossa”.

“Riguardo il modulo non dico nulla, ma settimana scorsa siamo ritornati a quattro solo per necessità. Infatti, come centrale avevano solo Stanga, ora abbiamo alcune opzioni in più. Il modulo lo fanno i giocatori, avevo messo li Polito e Galli a centrocampo. L’unica cosa che dico è che metterò i giocatori nel posto giusto”.

L’allenatore bluceleste commenta, infine, l’arrivo dei nuovi e di come si stanno integrando col gruppo: “I nuovi sono venuti con enorme entusiasmo e si stanno integrando bene, hanno una grande volontà di far bene. Sono giocatori pronti a scendere in campo. Martic è un giocatore di fisicità e struttura, potrebbe coprire più ruoli, quest’anno è stato utilizzato come centrocampista ma data le carenze nel reparto arretrato nell’immediato giocherà come centrale difensivo”.