Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lumezzane-Lecco

Il Lecco cerca la rinascita sul campo del Lumezzane

I biglietti per il settore ospiti sono in vendita online su DIY tickets al costo di 15 euro

LECCO – Il Lecco è pronto a tornare in campo in Serie C, sabato 11 gennaio alle ore 15, per la terza giornata del girone di ritorno in cui affronterà il Lumezzane. La formazione bresciana è poco più avanti dei blucelesti in classifica solamente quattro lunghezze di distanza ed sarebbe anche l’ultima squadra, se il campionato finesse oggi, ad entrare nei play-off di categoria.

Mentre il Lecco è 14° e sta vivendo un trend negativo non solo per la mancanza di vittorie, ma anche per l’alto numero di infortunati (dieci). Per chiarire la situazione alla stampa e di conseguenza ai tifosi è stata indetta per il pomeriggio di oggi una tavola rotonda con lo staff medico della Calcio Lecco 1912.

Intanto, la partita si avvicina e i biglietti del settore ospiti per Lumezzane-Lecco, in programma allo Stadio Tullio Saleri di Lumezzane (BS), sono già in vendita e disponibili online sul sito DIY tickets, raggiungibile a questo link, e in tutte le rivendite abilitate consultabili online.

I biglietti sono acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 10 gennaio 2024. Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti (la cui capienza è di 1.000 posti) è di € 15, più diritti di prevendita. Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.

Tutto quanto comunicato potrà essere soggetto a variazioni in base alle eventuali decisioni assunte dall’Osservatorio e dal GOS.