Skiroll. Lecchesi protagonisti nell’11^ e 12^ prova di Coppa Italia NextPro

Maria Invernizzi vince sabato, Mattia Combi secondo sabato e primo domenica

Marco Combi secondo domenica, Camilla Crippa terza sabato e domenica seconda

VALDOBBIADENE (TV) – Week-end con l’11^ e 12^ prova di Coppa Italia NextPro di skiroll: sabato pomeriggio 107 atleti impegnati nelle gare sprint a tecnica libera; domenica la gara distanza con ben 287 atleti, partenza individuale con i più grandi in gara classica e i più piccoli in Mass Start

Molto bene sabato i lecchesi nella sprint, 0,8km per la categoria Pulcini e 1,6km per tutti gli altri. Nella categoria Giovani/Seniores femminile, Maria Invernizzi (Cm Valsassina) chiude al 3° posto (2^ tra le Giovani e 1^ tra le Juniores), Paola Beri (Cm Valsassina) chiude tra la categoria Giovani/Seniores al 5° posto (1^ classificata tra la categoria Master 2), Camilla Crippa (Team Brianza) 6^ classificata (4^ tra le Giovani e 3^ tra le Juniores), Mattia Combi (Sc Primaluna) 2° classificato sulla categoria Pulcini, Marco Combi (Sc Primaluna) 4° classificato tra la categoria Children.

A Polcenigo (PN), domenica mattina, le gara in distanza da 1km per gli U10 Baby fino ai 5,8km per i Giovani/Senior. Partenza in Mass Start in tecnica classica dagli U10 Baby fino agli Allievi U16, mentre per tutti gli altri partenza individuale a 30” in tecnica classica.

Tra i Cuccioli U12 per 1km, Mattia Combi prende un bel vantaggio e vince con 4’08”4, al 2° posto Giacomo Miaci (Winter Sc Subiago) con 4’22”4, al 3° posto Lorenzo Lollobattista (Winter Sc Subiago) 4’55”2.

Tra gli U14 Ragazzi per 2,5km vince Lorenzo Briscoli (Made 2 Win) con 10’38”1, molto bene Marco Combi 2° con 11’38”9, a chiudere il podio Samuele Vena (Winter Sc Subiaco) con 11’44”6.

5,8km per le Giovani/Seniores, a vincere Vanessa Cagnati (Gs Fiamme Gialle) con 26’29”2, 2^ Ilenia Casali (Gs Edelwaiss) con 27’17”3, Lisa Bolzani (Sc Orsago) 3^ classificata con 27’32”8 (1^ tra la categoria Giovani), Camilla Crippa 5^ Assoluta con 29’16” (3^ tra la categoria Giovani, 2^ tra le Juniores).

Il prossimo week-end a Bobbio (PC) la 13^ e 14^ tappa

Sabato 28 settembre le gare sprint su percorso cittadino, mentre domenica 29 settembre gare in salita sul percorso Bobbio-Ceci a Le Vallette in tecnica classica. 18 le tappe per la Coppa Italia Skiroll, si possono scartare due gare.

Dopo 12^ prove molto bene i lecchesi: 2° Mattia Combi (U12) con 935 punti (10 tappe su 12) con 20 punti di svantaggio, 1° posto Marco Combi (U14) con 980 punti (10 tappe su 12) e vola con 105 di punti in vantaggio, 4^ Aurora Invernizzi (U16) con 600 punti (6 tappe su 12), 2^ Maria Invernizzi (U18) con 1100 punti (11 tappe su 12) a soli 10 punti di svantaggio, 3^ Camilla Crippa (U20) 865 punti (10 tappe su 12), 1^ Paola Beri (Master F2) 900 punti (9 tappe su 12) vincendo tutte le tappe, 3^ Daniela Carmagnola (Master F2) 98 punti (1 tappa su 12), 2^ Maria Invernizzi (Assoluta) 848 punti (10 tappe su 12).