Skyrace. Francesca Rusconi trionfa alla Valmalenco-Valposchiavo

Vittoria dopo una gara in solitaria, continua la stagione straordinaria dell’atleta lecchese

Al maschile successo del ticinese Roberto Delorenzi, terzo il Falco di Lecco Danilo Brambilla

LECCO – Valmalenco – Valposchiavo, si è corsa ieri, domenica, la skyrace di 30 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo, con l’ascesa al Passo Campagneda (2.627 metri) tra Italia e Svizzera. E’ la lecchese Francesca Rusconi a mettere il suo sigillo nella gara femminile aggiungendo un nuovo risultato top a una stagione che l’ha vista trionfare, a giugno, anche nella gara di casa, la ResegUp. Al maschile il successo è andato all’atleta elvetico Roberto Delorenzi.

I grandi favoriti della vigilia hanno quindi confermato i pronostici al termine di una gara che ha visto l’organizzazione della Sportiva Lanzada e della Sportiva Palu che hanno ridato vita a una gara storica che si era interrotta dieci anni fa.

Francesca Rusconi (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi) ha fatto gara a sé transitando in solitaria al Gpm della corsa di Passo Campagneda e controllando in discesa, giungendo al traguardo con poco meno di 8 minuti di vantaggio in 3h29’19”. Dietro di lei Elisa Pallini (Pegarun) 3h37’00” e Alice Testini (Castelraider) 3h46’21. A un passo dal podio Debora Benedetti (Team Pasturo) che ha chiuso 4^ in 3h51’42”.

Il ticinese Roberto Delorenzi ha vinto in 2h38’30”, davanti ad Alessandro Rossi (Sportiva Lanzada) in 2h53’46” e al Falco di Lecco Danilo Brambilla, medaglia di bronzo con il tempo di 2h55’00”. Imbattuti i record fatti segnare 15 anni fa da Marco De Gasperi 2h32’03” e Angela Mudge 3h10’18”, che risalgono a quindici anni fa.

“In una stagione davvero esplosiva, ancora un grande successo per la runner lecchese e Rock Ambassador Francesca Rusconi, che si è aggiudicata la Skyrace Valmalenco Valposchiavo – è tanta la soddisfazione in casa Rock Experience -. 30 chilometri da Lanzada a Poschiavo, 1800 metri di dislivello con l’ascesa al Passo di Campagneda, al cospetto del Pizzo Scalino: una giornata soleggiata e calda, una gara tutta al comando per la nostra atleta che è giunta al traguardo con otto minuti sulla seconda. Complimenti Francesca!”

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE DELLA VALMALENCO-VALPOSCHIAVO