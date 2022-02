In Sierra Nevada, settimana scorsa, la prima edizione dei Campionati del Mondo della nuova disciplina

Poker di vittorie per uno strepitoso Luca Del Pero (Falchi Lecco): “Con la nazionale è stata un’esperienza bellissima”

SIERRA NEVADA – Sicuramente è l’uomo copertina di questa prima edizione del Campionato del Mondo di SkySnow, nuova disciplina dello skyrunning che il 4-5 febbraio scorsi in Andalusia ha visto la nascita a livello di campionato mondiale con ben tre classifiche individuali (vertical, classic e combinata) e una per nazioni.

Quindici nazioni in gara

Andorra, Bolivia, Brasile, Cile, Finlandia, Francia, Germasnia, Italia, Norvegia, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia e Usa sono state le quindici nazioni che hanno portato i propri atleti a gareggiare. Luca Del Pero, rappresentante della nazionale che a Lecco veste i colori del gruppo Falchi e fa parte del Team Scarpa, va a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa fresca manifestazione. Del Pero firma i successi individuali nel vertical, nella classic e, ovviamente, nella combinata e cala il poker con il quarto tiolo vinto assieme ai compagni di squadra della nazionale. Luca nasce come podista dove muove i primi passi prima di passare al ciclismo dove raggiunge ottimi risultati. Da alcuni anni si dedica solamente alla corsa, in particolare quella in montagna, che gli sta dando grandi soddisfazioni.

Grande entusiasmo traspare dalle parole del protagonista.

“Sapevo che potevo far bene, mi aspettavo di entrare nella top five, magari anche un podio ma… sinceramente non pensavo di vincere, tantomeno entrambe le prove – ha raccontato Del Pero -. Ovviamente sono soddisfattissimo, non poteva andar meglio, è stata una bellissima esperienza con la nazionale. Inoltre erano i primi campionati mondiali di questa nuova disciplina che spero possa avere buone chance di crescita, mi fa piacere che il mio nome figuri nell’albo d’oro e che in futuro qualcuno si ricordi di me (si spera)”.

Archiviato il capitolo mondiale Luca De Pero guarda avanti: “Prossimamente parteciperò al circuito Nortec Scarpa, gare di winter trail su neve, anche se di neve quest’anno fino ad ora se n’è vista poca. Sabato in Valtellina è in programma la Teglio Sunset Winter Run, dopo ci saranno subito gli appuntamenti di Aprica e dei Piani Resinelli. A marzo sarò in gara a Misurina e per finire ci sarà Tarvisio. Adesso mi piacerebbe continuare la stagione così come è cominciata, finire in crescendo e togliermi qualche altra soddisfazione”.