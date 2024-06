Tennis Serie B1. Il Tennis Club Lecco vince, a un passo dal sogno

Vittoria 4-2 nella finale d’andata contro il TC Milano

Il 7 luglio la sfida decisiva per la promozione in Serie A2

LECCO – Buona la prima per il Tennis Club Lecco nella finale di play-off contro il Tennis Club Milano. I lariani vincono la partita 4-2 e infliggono alla forte squadra ospite la prima sconfitta stagionale.

La squadra del capitano Luca Bonacina si presenta in piena forma. Da quando i lecchesi hanno potuto contare sul giocatore esterno, non si sono più fermati. In più in casa sono una sentenza, imbattuti.

Davanti a una grande cornice di pubblico – tanti ragazzini delle due scuole tennis, bravi! – i lecchesi si portano subito in vantaggio per 3-1 alla fine dei singolari, con l’unica sconfitta subita da Nicolò Consonni, battuto 0-6 6-7 da Andrea Tognolini. La sconfitta del diciannovenne è anche la prima subita in un singolare sui campi di casa, in una stagione che si sta rivelando memorabile.

I lecchesi si presentano ai doppi con l’obiettivo di prendersi almeno il quarto punto, schierando la coppia migliore insieme. Il punto arriva grazie a Ottaviano Martini e Luca Sanchez. L’ultima sfida invece se la prendono i milanesi, con i giovani Tognolini e Alessandro Versteegh che battono la coppia formata da Tommaso Vola e Cristian Giudici al super tie-break.

“Ci resta un po’ di amaro in bocca, potevamo essere 5-1, visto che anche nel secondo doppio eravamo in vantaggio di un set – dichiara il capitano Bonacina – i ragazzi sono stati bravi e il ritorno sarà sicuramente tosto, anche perché loro si sono presentati con tanti tifosi e da loro ce ne saranno ancora di più. Noi andremo a Milano senza fare troppi conti, dando fondo a tutte le energie: è l’ultima sfida, dobbiamo portare a casa il risultato.

Domenica 7 luglio la sfida di ritorno sui campi del Tennis Club Milano.

SERIE B1 | TC LECCO – TC MILANO 4-2

Play off – 2° turno

– SANCHEZ – Speziali 7-6 7-6

– VOLA – Versteegh 6-1 6-4

– Tognolini – CONSONNI 6-0- 7-6

– MARTINI – Marcora 6-3 6-2

– MARTINI/SANCHEZ – Speziali/Roncalli 6-2 6-2

– Tognolini/Versteegh – VOLA/GIUDICI 4-6 6-2 7-6