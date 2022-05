Tennis Serie B1. Ruggito Lecco, la SG Angiulli “cappottata”

Dominante prestazione della formazione lecchese (6-0)

Giovedì prossimo la sfida a San Benedetto del Tronto

LECCO – Il Tennis Club Lecco ritorna alla vittoria battendo la SG Angiulli di Bari con un rotondissimo 6-0. La formazione del capitano Luca Bonacina non ha lasciato scampo alla squadra pugliese, non concedendo agli avversari neanche un set.

La squadra lecchese è al completo, col rientrante Ottaviano Martiti, Davide Pozzi, Tommaso Vola e Cristian Giudici in campo. Nei primi tre singolari la squadra avversaria non riesce mai a guadagnare più di un game per set; l’unico che fatica un po’ è Giudici, che ha bisogno del tie break nella seconda frazione per battere il barese Gianfranco Addante.

Chiusa la pratica già dopo i singolari (4-0), il capitano Bonacina può permettersi di scendere in campo e lasciare a riposo Martini, senza che questo incida nel risultato finale. Le coppie formate da Bonacina/Giudici e Vola/Pozzi non hanno problemi a chiudere i giochi, vincendo entrambe per due set a zero.

“I ragazzi hanno fatto il loro dovere – dichiara il capitano Bonacina – mercoledì partiremo per San Benedetto del Tronto e nel pomeriggio proveremo i campi. La squadra marchigiana dovrebbe essere più tosta, ma questa vittoria ci ha sicuramente caricato, il nostro campionato è cominciato oggi”.

TENNIS – SERIE B

TENNIS CLUB LECCO – SG ANGIULLI 6-0

VOLA – Leo 6-0 6-1

POZZI – De Luisi 6-1 6-0

MARTINI – Narcisi 6-1 6-1

GIUDICI – Addante 6-3 7-6

BONACINA/GIUDICI – Narcisi/Addante 6-4 6-1

POZZI/VOLA – Panaro/De Luisi 6-1 6-1