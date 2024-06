Trofeo dei Laghi, Gabriele Ciappesoni (Pol. Mandello) vince nel salto in alto

32^ edizione dell’evento per rappresentativa Cadette/i

La squadra di Como/Lecco al secondo posto. Edoardo Colleoni bronzo nel getto del peso

MARIANO COMENSE (CO) – Domenica scorsa sono state 14 le rappresentativa che hanno gareggiato per la 32^ edizione del Trofeo dei Laghi “Memorial Lino Quaglia”. In pista gli atleti della categoria Cadette/i, 16 specialità, due a testa per ogni atleta.

La rappresentativa di Milano (24 edizioni, 14^ consecutiva dal 2005/2018) vince con 48 punti (18 punteggi), molo bene la nostra rappresentativa di Como/Lecco 2^ con 96 punti, 3^ la rappresentativa di Torino con 104 punti, 4^ la rappresentativa di Brescia con 116,5 punti, 5^ la rappresentativa di Bergamo con 137 punti, 6^ la rappresentativa di Varese con 160,5 punti, 7^ la rappresentativa di Cuneo con 163 punti, 8^ la rappresentativa di Cremona con 207,5 punti, 9^ la rappresentativa di Genova con 225,5 punti, 10^ la rappresentativa di Imperia con 241,5 punti, 11^ rappresentativa di Novara con 265 punti, 12^ la rappresentativa di Biella-Vercelli con 278 punti, 13^ la rappresentativa di Pavia con 280 punti, 14^ la rappresentativa di Sondrio con 363,5 punti.

Alessia Succo migliora il primato italiano degli 80hs con 10”95

Grandissimo tempo della piemontese Alessia Succo (Atl Settimese), con 10”95 migliora il primato italiano degli 80hs, migliorando il tempo della lecchese Veronica Besana (Atl Cassago) che aveva corso in 11”02 il 7 ottobre 2017 a Cles.

Sette podi della nostra rappresentativa

Vincono Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) nel salto in alto con 1,76m e Aaron Sorbellini (Ag Comense) nel getto del peso con 14,26m. Al secondo posto Maitè Cappelletti (Us Albatese) negli 80hs con 11”78, Giordano Contigiani (Gs Bernatese) sui 1000m con 2’35”89, Pietro Mascagni (Ag Comense) sui 100hs con 14”19. Al terzo posto Edoardo Colleoni (Merate Atl Promoline) nel getto del peso con 12,28m; Limonta Christian (Atl Triangolo Lariano), Alessandro Tessitore (Ag Comense), Pietro Mascagni (Ag Comense), Gabriel Gioninazzo (Atl Rovellasca) nella staffetta 4x100m con 45”42.

Tutti i vincitori e gli altri risultati della rappresentativa Como/Lecco

80hs-1^ Alessia Succo 10”95 (Torino), 2^ Maitè Cappelletti 11”78 (Albatese), 15^ Maria Costanza Monti 13”93 (Gs Virtus Calco).

300hs-1^ Rebecca Frate 45”76 (Cremona), 5^ Karline Marta Borkus 46”97 (Atl Rovellasca), 14^ Adelaide Castagna 50”42 (Pol Mandello).

300m-1^ Federica Chiappani 40”20 (Brescia), 9^ Francesca Morabito 43”12 (Sport Running Academy), 13^ Aurora Grimaldi 43”78 (Atl Rovellasca).

1000m-1^ Matilde Paggi 2’58”41 (Sondrio), 5^ Alice Dell’Oro 3’02”00 (Us San Maurizio), 12^ Sofia Piazza 3’10”047 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1200sp-1^ Aurora Demarco 3’53”90 (Milano), 8^ Francesca Franchi 4’14”73 (Lieto Colle).

Staffetta 4x100m-1^ Ikuenobe Irosayike Destiny Sa, Agnese Milelli, Margherita Demarin, Alessia Succo 48”38 (Torino), 6^ Adelaide Castagna (Pol Mandello), Maitè Cappelletti (Albatese), Virginia Rocca (Atl 87 Oggiono), Anna Colella (Ag Comense) 50”65.

Salto in alto-1^ Greta Troise 1,54m (Milano), 4^ Matilde Beretta 1,52m (Gs Virtus Calco), 6^ Serena Viganò 1,49m (Team Alto Lambro).

Salto in lungo-1^ Blanca Molteni 5,20m (Milano), 18^ Anna Colella 4,52m (Ag Comense), 28^ Emma Campana 4,17m (Merate Atl Promoline).

Getto del peso-1^ Elisa Ferrari 11,60m (Milano), 6^ Beatrice Ferin 10,17m (Gs Virtus Calco), 14^ Elena Andrea Bila 8,69m (Us Albatese).

100hs-1° Riccardo Bodei 13”83 (Brescia), 2° Pietro Mascagni 14”16 (Ag Comense), 12° Giovanni Zucchi 15”95 (Pol Mandello).

300hs-1° Nicolò Borello 29”00 (Torino), 4° Davide Colombo 40”60 (Atl Triangolo Lariano), 7° Cesare Bolognesi 42”04 (Ag Comense).

300m-1° Alessio Ferrari 36”9 (Milano), 4° Alessandro Tessitore 37”20 (Ag Comense).

1000m-1° Andrea Lanzilotta 2’35”88 (Milano), 2° Giordano Contigiani 2’35”89 (Gs Bernatese), 21° Nicola Spano 2’53”76 (Cs Cortenova).

1200sp-1° Riccardo Ruffinetto 3’28”87 (Torino), 7° Federico Forni 3’38”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Maurizio Vanoni 3’45”81 (Ag Comense).

Staffetta 4x100m-1^ Fabio Giudici, Zeno Capasa, Alessio Ferrari, Enrico Antonio Carcassoli 44”76 (Milano), 3° Christian Limonta (Atl Triangolo Lariano), Alessandro Tessitore (Ag Comense), Pietro Mascagni (Ag Comense), Gabriel Giovinazzo (Atl Rovellasca) 45”42.

Salto in alto-1° Gabriele Ciappesoni 1,76m (Pol Mandello), 8° Riccardo Galbusera 1,70m (Gs VIrtus Calco).

Lancio del giavellotto-1° Lorenzo Costa 49,13m (Torino), 9° Samuele Cesana 33,20m (Pol Mandello), 14° Oscar Zajc 30,92m (Lieto Colle).

Getto del peso-1° Aaron Sorbellini 14,26m (Ag Comense), 3° Edoardo Colleoni 12,28m (Merate Atl Promoline).