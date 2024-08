Tutti pazzi per il beach volley, grande successo sulle rive dell’Alto Lario

Due fine settimana ricchi di sfide nel ricordo dell’amico Danilo Cremona

In cabina di regia la scuola di beach volley B-Cheers di Lecco

LECCO – Il beach volley torna di casa a Dongo. Grande successo organizzativo e di partecipazione per il doppio weekend organizzato sulle rive dell’alto Lario da parte dei B-Cheers, la prima scuola di beach volley di Lecco e provincia, con la collaborazione del Borde Beach.

A infiammare i due campi di sabbia bianca lungo il litorale ci ha pensato il 27 e il 28 luglio scorsi il ritorno dell’attesissimo Borde Cup, il torneo più esclusivo del Lago di Como che per l’edizione 2024 ha offerto il tutto esaurito. Il torneo prevedeva la classica formula del 2×2, al sabato protagonisti i binomi femminili mentre la versione maschile la domenica.

Ebbene, a trionfare nel tabellone femminile la coppia Bigger/Angelinetta con il podio completo dai tandem Bardini/Guerini, seconde, e Ramirez/Storari, terze. Quarte classificate Bassanelli e Beatrice Parrino che ha ricevuto il premio di Mvp. Al maschile, invece, è il duo Ghilotti/Zambelli ad aver sbaragliato la concorrenza, piuttosto agguerrita con Mautino/Matteo Simonetti secondi (quest’ultimo Mvp del torneo), Motti/Vergagni terzi e Zaza/Romani quarti. A tutti i partecipanti del torneo inoltre è stata consegnata una canotta speciale a conclusione delle giornate di gare.

Il Borde Cup non ha solo però riservato emozioni sotto la rete. A margine della due giorni di gare, il sodalizio lecchese ha voluto ricordare un amico del mondo B-Cheers: Danilo Cremona, tragicamente scomparso, dopo essersi sentito male durante quello che più amava fare, e cioè giocare a beach volley. Una schiera di palloncini sono stati liberati in cielo e un abbraccio collettivo a bordo dei campi ha accompagnato il pensiero struggente a un ragazzo d’oro che resterà nel cuore di chi l’ha amato.

A concludere il doppio weekend di tornei e gare sotto il sole lo storico Trofeo Città di Dongo. L’undicesima edizione caratterizzata dalla formula 3×3 mista (ogni terna doveva essere formata da almeno una donna in campo) ha visto la presenza di ben 22 squadre che si sono affrontate senza esclusione di colpi, dandosi anche alcuni nomi davvero irriverenti. Al termine dei gironi di qualificazione il tabellone si divideva nei livelli Gold, Silver e Bronze. A trionfare nel Gold il team “Due Uccelli in Bara”, secondi i “Senza Lino è meglio” e terzi “Il papà, il padrino e la Zia Biggy” mentre quarti gli “Scappati di casa”. Per il Silver primo posto degli “Orango Tango”, secondi i “Catechismo e grappa”, terzi “Orango Tanga”, per il Bronze il successo è andato agli “Asbronzatissimi”, secondi i “Ricchi dentro” e terzi i “Ktesse”. Anche in questo caso assegnati i premi individuali, Mvp femminile Chiara Bigger e Mvp maschile Alessandro Benaglio.

“Siamo tanto felici perché tutto è andato bene, la formula e i premi sono stati apprezzati – commenta lo staff dei B-Cheers –. Per noi era una sfida perché si tratta di portare in auge due tornei che sono veri mostri sacri del beach volley e grazie alle nostre conoscenze e capacità, oltre a chi ha creduto in noi, possiamo dire che è stato un successo. Gente che arrivava da Lecco, chi da Varese e chi da Milano in un periodo di ferie: non ci aspettavamo una risposta così importante! Grazie a tutti!”