Veronica Besana ritocca ancora il primato regionale nei 60hs indoor

La brillante prestazione sabato sera ad Ancora nel 2° Memorial Alessio Giovannini

L’atleta dell’Atletica Lecco trova il nuovo record nelle Promessa, a pochissimi centesimi dal primato regionale assoluto

ANCONA – Veronica Besana per la terza volta in poche settimane ritocca il proprio primato personale sui 60hs. Nel 2022 aveva il tempo 8”31, ma il 2023 si è aperto subito con un 8”27 fatto segnare il 7 gennaio. La scorsa settimana, 14 gennaio, la lecchese corre in 8”20 e migliora il record regionale Promesse. Sabato scorso ad Ancona, nelle prima serie, chiude in 8”17 e migliora ancora di 3 centesimi abbassando il record regionale.

Dopo poco più di un’ora ecco che la lecchese dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni è pronta allo sparo per la finale: in 8”10 vince Giulia Guareiello dall’Atletica Guastalla Reggiolo, mentre Veronica Besana chiude di nuovo col tempo di 8”17. Alla lecchese ora bastano pochi centesimi per infrangere anche il record Regionale Assoluto di 8”11 segnato nel 1996.