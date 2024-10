Basket Serie DR2. Mandello si arrende e rinuncia al campionato

La squadra senior giocherà nel CSI

“Proseguiremo col massimo impegno l’attività giovanile”

MANDELLO DEL LARIO – Con un comunicato giunto a sorpresa questa mattina, la Tecnoadda Mandello del Lario annuncia di aver comunicato alla FIP la rinuncia al campionato di Serie DR2. Prosegue così la crisi per la squadra lariana che, dopo aver raggiunto il picco nell’anno del cinquantesimo con la promozione in Serie C Silver, era reduce da due retrocessioni consecutive.

Di seguito il comunicato.

“La sezione basket della Polisportiva Mandello ha dovuto constatare con estremo rammarico che, nonostante gli sforzi profusi per allestire la squadra di Divisione Regionale 2, la rosa attualmente a disposizione non è in grado numericamente e tecnicamente di affrontare tale competizione.

È stata di conseguenza comunicata ufficialmente alla FIP Lombardia la sofferta decisione di rinunciare al suddetto campionato. Questo non ci impedirà di proseguire con il massimo impegno l’attività giovanile dove il lavoro svolto negli ultimi anni si traduce oggi in un numero importante di giovani atleti.

Tra minibasket, U13, U14 e U15 femminile contiamo circa 100 tra ragazzi e ragazze. Siamo certi che questo sia solo un arrivederci ai campionati senior FIP. Avremo comunque una squadra senior che affronterà il campionato CSI.

L’obiettivo è quello di ripartire appena possibile, nei prossimi anni ,anche in FIP ,in attesa di raccogliere i frutti di quanto seminato dal minibasket in poi. Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati nelle ultime stagioni per raggiungere risultati sportivi storici tra cui la prima promozione in serie C Silver.

La nostra storia è iniziata nel 1969 e continua.. Alè Mandell”.