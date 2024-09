Bellano. Allerta vento forte: spostato da sabato a domenica il Be Boulder

L’evento in programma per sabato 14 è stato spostato a domenica 15 mantenendo inalterato il programma

Gli organizzatori ai climbers: “Siamo molto dispiaciuti, ma speriamo comunque in una vostra numerosa partecipazione”

BELLANO – A causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione Lombardia, il livello di criticità per vento forte previsto per sabato 14 settembre è stato aggiornato da “giallo” a “arancione”. Per questo motivo gli organizzatori dell’evento “Be Boulder” in programma a Bellano è stato rinviato e spostato a domenica 15 settembre. Gli organizzatori, nel rispetto delle ordinanze emesse e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, hanno annunciato proprio in queste ora le decisione di far slittare di un giorno la manifestazione sportiva, mantenendo inalterato il programma.

In un comunicato diffuso nel primo pomeriggio, gli organizzatori hanno espresso dispiacere per il ritardo nell’informazione, spiegando che l’allerta è stata comunicata solo poche ore prima. “Ci abbiamo sperato fino alla fine – fanno sapere – Siamo molto dispiaciuti, ma speriamo comunque in una vostra numerosa partecipazione”.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti direttamente agli iscritti, con la promessa di contattare personalmente tutti coloro che hanno già confermato la loro presenza.

Nonostante l’imprevisto meteorologico, resta alta la speranza di vedere un’ampia partecipazione alla giornata riprogrammata, grazie all’affetto e all’interesse che l’evento ha suscitato.

“Be Boulder” che, ricordiamo, è un evento di Street Boulder, pratica di arrampicata che si svolge in ambito urbano senza l’utilizzo delle corde, con gli atleti impegnati su pareti, muri, case, campanili, colonne, e molto altro.