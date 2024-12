Promozione. Torna alla vittoria il Rovagnate: 1-0 contro la Trezzanese

Vincono sia Rovagnate che Colico Derviese

Pareggia il Calolziocorte, sconfitte per GrentArcadia e Civate

ROVAGNATE – Si è chiuso con la giornata odierna il girone d’andata del campionato di Promozione 24/25. Sono arrivate solo due vittorie su cinque per le formazioni lecchesi impegnate nel Girone B. La prima è stata conquistata dal Rovagnate che si è imposto 1-0 sul campo dell’Olimpic Trezzanese.

Una partita dura con occasioni da una parte e dall’altra decisa solo al 60′ dal gol di Mercuri che ha deviato la palla in rete su un tiro da fuori di un suo compagno. Tre punti d’oro per il Rovagnate che gli consentono di tenersi ad adeguata distanza di sicurezza dalla zona play-out.

Buon successo anche per la Colico Derviese che chiude il girone con una vittoria fuoricasa sul campo del Cavenago. Gara decisa dalla doppietta del bomber Luca Farina che raggiunge quota 10 gol in stagione, confermandosi così il miglior marcatore dei suoi.

Commenta la gara il tecnico gialloblu, Danilo Battistini: “Una partita ostica, poteva finire con un parziale più grande per noi ma abbiamo sprecato tanto. Farina ha fatto un bel gol di testa sul cross di Redaelli e poi siglando il 2-0 sul cross, questa volta, di Salvadori. In questo momento siamo in piena scia per giocarci l’accesso ai play-off, anche se abbiamo lasciato molti punti per strada. Nel ritorno dovremo fare più attenzione ed essere più cinici se vogliamo entrarci a pieno titolo”.

Pareggia 1-1, invece, il Calolziocorte contro lo Speranza Agrate interrompendo così la striscia positiva di risultati che hanno portato la squadra di Perego al nono posto in classifica, dopo una partenza da incubo. Nel match odierno i brianzoli si erano portati in vantaggio al 14′ della ripresa con Carollo, ma gli amaranto non hanno mollato e trovato il pareggio con Colombo al 33′.

Dopo tre partite a punti anche il GrentArcadia interrompe la sua striscia positiva cadendo 2-1 in casa contro l’Ardita Cittadella. La squadra di Dolzago era andata in vantaggio con il gol di Esposito al 26′ del primo tempo ma, i comaschi hanno pareggiato il risultato al 40′ con Mangeruca. Nella ripresa partita equilibrata con alcune occasioni non sfruttate dai lecchesi. All’82’ Longoni sigla il gol vittoria per l’Ardita.

Nonostante questa sconfitta un bilancio sin qui positivo per il Grent che si trova al 11° posto in classifica a quota 24 punta. Facendo un confronto con la stagione passata, la formazione lecchese l’anno scorso al giro di boa si trovava in piena zona play-out e solo un girone di ritorno da sogno le ha permesso di rimanere in questa categoria.

Infine, il Civate ha perso 2-0 in casa contro il Seregno, una delle teste di serie del Girone B. Gara decisa nei primi minuti del primo tempo infatti, gli ospiti sono andati a segno con Morello e Pontiggia rispettivamente al 2′ e al 5′. Secondo gol frutto di una colossale ingenuità difensiva dei lecchesi: il numero 11 ha sfruttato un retro passaggio troppo corto indirizzato verso il portiere del Civate e con un pallonetto lo ha scavalcato.

Poi alcune occasioni per i padroni di casa con Gandola che escono di poco. La formazione di Guadagno ha, inaspettatamente, dettato il gioco dal 20′ mentre, gli ospiti ripartivano in contropiede. Nella ripresa un paio di occasioni a testa, i due portieri hanno dato il meglio di loro. Finale teso e il Civate rimane in dieci, nonostante ciò continua ad attaccare ma senza trovare la rete che avrebbe forse riaperto la gara.

Commenta il match il presidente, Marco Secomandi: “Ho visto un’ottima grinta da parte dei miei che dimostra che nonostante non vinciamo da tre incontri, abbiamo fame di punti. Però bisogna entrare subito con la testa perché ci colpiscono sempre nei primi minuti. Sono contento della prestazione contro un organico decisamente superiore, non abbiamo mai mollato e dobbiamo continuare a farlo anche nel girone di ritorno. Ce la giocheremo sicuramente fino alla fine”.