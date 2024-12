Promozione. La Colico Derviese torna alla vittoria: 1-0 contro l’Olimpic Trezzanese

Il GrentArcadia vince 2-0 il derby con il Rovagnate

Vittoria di misura per il Calolziocorte, perde invece il Civate

COLICO – Risultati alterni per le lecchesi impegnate nella 15^ giornata di Promozione 24/25. La più alta in classifica del Girone B al momento è la Colico Derviese che è tornata a vincere dopo il passo falso contro il GrentArcadia di settimana scorsa. Oggi la formazione gialloblu si è imposta 1-0 in casa contro l’Olimpic Trezzanese, decisiva la rete su rigore di Raba al 25′ del primo tempo.

Racconta la partita il tecnico della Colico Derviese, Danilo Battistini: “Una partita difficile e sofferta contro una delle squadre più forti venute a giocare qua. Questo ci insegna che non dobbiamo mai farci ingannare dalla posizione in classifica. Oggi abbiamo vinto grazie ad un rigore a favore un match che altrimenti sarebbe stato difficile da sbloccare”.

“Abbiamo perso qualche punto per strada, ma comunque siamo a soli cinque lunghezze dalla seconda, è una classifica davvero corta. Dobbiamo continuare ad essere cinici e fare punti perchè le altre non concedono nulla. Siamo contenti per la vittoria, ma anche per il ritorno di Andrea Battistessa. Un giocatore che ci potrà dare una mano lì davanti dove a volte facciamo fatica a metterla dentro”.

Stesso risultato anche per il Calolziocorte che ha sconfitto oggi anche l’altra formazione canturina, il Castello Città di Cantù, dopo la vittoria di settimana scorsa con il San Paolo. La gara è stata decisa dal gol di Todeschini al 24′ del primo tempo. Dopo un inizio di campionato difficile la formazione amaranto è risalita in classifica ed è ora più otto sulla zona play-out.

Cammino di marcia opposto, invece, per il Rovagnate che era partito alla grande raggiungendo da subito i piani alti del girone per poi precipitare nell’ultimo mese. Oggi la formazione di Ziliotto ha perso 2-0 il derby contro il GrentArcadia: gol di Costantino al 15′ e autogol nel finale di gara.

Commenta la gara odierna il team manager, Francesco Crippa: “Secondo derby di fila che vinciamo anche se gli altri due li abbiamo persi. Una partita maschia con occasioni da entrambe le parti. Siamo contenti che finalmente di è sbloccato Costantini. Dobbiamo continuare così, settimana prossima è l’ultima di andata poi possiamo riposarci un po'”.

Infine, incassa la terza sconfitta consecutiva il Civate di Guadagno che perde 1-0 contro il Lesmo. Decide la gara la rete di Codianni al 7′ del primo tempo. Racconta il match il presidente Marco Secomandi: “In apertura grave errore della nostra difesa così il loro attaccante ha messo a segno la rete del vantaggio. Dopodiché il gioco è stato condotto dal Civate per almeno tutto il primo tempo e gran parte del secondo”.

“Purtroppo, però, abbiamo fatto fatica a trovare la rete del pareggio. Avevamo una chance potenziale, al 78′, con Gandola che indirizzato a rete, ma è stato inspiegabilmente fermato dal guardalinee che alzato la bandierina giudicando il controllo fuori. Non lo era assolutamente! Il sole basso ha influito sulla decisione. Per il resto non aggiungo altro se non una direzione di gara a senso unico. Non è possibile accettare decisioni che influiscono in modo così determinante sulle gare di calcio”.