Promozione. Il GrentArcadia s’aggiudica il derby con la Colico Derviese

La rete di Finiguerra decide il derby tra GrentArcadia e Colico

Vince il Calolzio contro il Cantù San Paolo, pareggia il Rovagnate e perde il Civate

DOLZAGO – Torna al successo il GrentArcadia e lo fa nel derby giocato in casa contro la Colico Derviese, decide la gara la rete di Finiguerra al 20′ del primo tempo. Ottimo assist di Costantino che con una mezza rovesciata spalle alla porta trova il suo compagno pronto a colpire di testa da due passi.

Un bella partita con occasioni da entrambe le parti che hanno giocato a viso aperto per tutti i novanta minuti. La formazione di Battistini ha avuto almeno tre chiare occasioni da rete per poter pareggiare. Tutte e tre con Farina che prima preso la traversa, poi il portiere di casa ha fatto un miracolo e infine in una mischia la palla è stata allontanata dalla difesa.

Commenta il risultato il team manager del GrentArcadia, Francesco Crippa: “Una partita tosta ma, bella da giocare. Siamo molto contenti per questa vittoria che ci fa fare un bel salto in alto in classifica. Abbiamo sofferto il giusto nel primo tempo ma, nel secondo tempo ci abbiamo creduto portando a casa i tre punti”.

Vittoria importante anche per il Calolziocorte che batte, contro i favori del pronostico, la seconda forza del campionato il Cantù San Paolo e lo fa addirittura con tre gol di scarto. La trasferta comasca finisce, infatti, 4-1 per gli uomini di Perego. Gli amaranto erano andati in vantaggio con Villa al 10′ del primo tempo, poi i padroni di casa hanno pareggiato subito in apertura di ripresa.

Però la formazione lecchese non ha mollato ed ha continuato ad attaccare trovando così la rete del nuovo vantaggio al 27′ con Mangili. Una gara in bilico fino al recupero finale quando il Calolzio ha messo a segno due gol nel giro di pochi minuti: prima con Bertolio e poi con Todeschini.

Pareggia, invece, il Rovagnate 1-1 contro la Pontelambrese in trasferta. Racconta la gara, Riccardo Brenna, team manager dei biancorossi: “Partita abbastanza equilibrata anche oggi, abbiam preso gol a metà primo tempo. Poi, a inizio ripresa siamo rimasti in dieci e per assurdo, dopo un primo tempo abbastanza brutto, abbiamo fatto meglio di loro con un uomo in meno e siamo riusciti a pareggiare con il gol su rigore di Rompani. Per come si era messa un buon punto”.

Sconfitta roboante per il Civate che ne incassa 4 in casa dallo Speranza Agrate. Il commento secco del presidente, Marco Secomandi, è esemplificativo della partita odierna: “Abbiamo incontrato un avversario decisamente superiore. Il risultato è pesante, così come i due rigori netti negati”.