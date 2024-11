Rally. Famiglia Vitali: trionfo in pista e cuore nei box a Monza

Maurizio conquista il primo posto di classe con Alessandro Perico, mentre Stefano debutta su Clio Rally 5. Una giornata speciale per i Vitali

MONZA – All’autodromo di Monza, tempio della velocità, si è conclusa con successo l’ottava edizione della stagione rallystica per la famiglia Vitali di Abbadia Lariana, composta dal duo padre e figlio, Maurizio e Stefano. Nonostante la pista monzese, più adatta alla velocità pura che ai rally tradizionali, i due hanno dimostrato ancora una volta il loro talento e la loro capacità di adattamento.

Maurizio ha condiviso l’abitacolo di una Skoda Fabia RS Rally 2 con Alessandro Perico, pilota di punta e patron della PA Racing. Una collaborazione vincente che ha portato al primo posto di classe e al quinto assoluto nella competizione, superati solo dalle più performanti WRC, ex regine del mondiale rally. Perico e Vitali hanno disputato una gara impeccabile, mantenendo un ritmo alto e senza errori.

Parallelamente, Stefano, al debutto su una Renault Clio Rally 5, ha gareggiato con Maurizio Pasini, pilota della Valsabbia. La vettura, messa a disposizione dalla Mediaprom Racing, ha rappresentato una sfida tecnica per Stefano, abituato a una Suzuki Swift. Nonostante ciò, il giovane Vitali si è subito adattato, segnando tempi di rilievo e confrontandosi alla pari con piloti esperti. Un’ottima prestazione che ha solo sfiorato il successo di classe, penalizzata da alcuni errori.

L’evento ha visto anche la partecipazione dell’azienda mandellese IMG di Emanuele Gaddi, che ha radunato amici, clienti e fornitori per seguire la gara. Nei box, i volontari dell’associazione “Michy sempre con noi” hanno organizzato un rinfresco offerto dalla stessa IMG, creando un momento di convivialità in memoria di Michy.

A rendere speciale la giornata è stata la presenza del presidente onorario del Calcio Lecco, Angelo Battazza, che ha consegnato, insieme a Gaddi, una maglia bluceleste con il numero 1 e la dedica “Michy… sempre con noi” a Paola e Stefano. Un omaggio che ha unito ancora una volta i mondi del rally, del calcio e dell’autodromo nel ricordo di Michy.

La stagione 2024 si chiude con grandi soddisfazioni per i Vitali, ma lo sguardo è già rivolto al 2025. L’obiettivo è ambizioso: partecipare al campionato italiano assoluto con una Suzuki Swift di classe 1.4. Per questo, la famiglia Vitali ringrazia sponsor e sostenitori, sperando di raggiungere il budget necessario per proseguire la loro avventura nel mondo dei rally.