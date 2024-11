Tennis Tavolo Abbadia: quarta giornata di Campionato Regionale

Sconfitta per la C2 in trasferta a Lozza, vittoria per la formazione “A” in Serie D3

La squadra “B” subisce una sconfitta contro il Sansone di Caprino Bergamasco

ABBADIA LARIANA – Lo scorso weekend si è svolta la quarta giornata del Campionato Regionale di Tennistavolo per l’Asd Tennistavolo Abbadia Lariana.

Nella massima serie regionale, la formazione di C2 ha affrontato in trasferta a Lozza la squadra del Varese Diesis. Mattia Valsecchi, Mauro Vassena e Giovanni Villa sono stati sconfitti 6-1, con l’unico punto conquistato da Giovanni Villa, in coppia con Valsecchi nel doppio. Attualmente, la squadra occupa la penultima posizione in classifica, anche a causa delle assenze di Gigi Falbo e Luca Pasini.

Nel girone Lecco/Sondrio della serie D3, le squadre “A” e “B” hanno affrontato in casa le rispettive formazioni “B” e “A” del Sansone di Caprino Bergamasco. Per la formazione “A” di Abbadia, Paolo Fumagalli (2 punti), Simone Pugliese (1), Alberto Spagnolo, riserva (2 punti, incluso quello conquistato nel doppio con Paolo Fumagalli), e Loris Fumagalli hanno vinto agevolmente con il punteggio di 5-2.

La squadra “B”, invece, ha subito una netta sconfitta per 7-0. Enzo Camarilla, la giovanissima Sara Pancera, Federico Rigamonti e Manuel Paduano non sono riusciti a contrastare la forza della squadra “A” degli ospiti, attualmente prima in classifica. La squadra “A” dei lariani occupa attualmente la sesta posizione in classifica con quattro punti, mentre la “B” è settima con due punti.

Il prossimo appuntamento per le squadre è fissato per sabato 16 novembre, presso la palestra di via della Quadra. Alle ore 20.30, la squadra regionale di Serie C2 affronterà il Villa Guardia (CO), mentre alle 16.30, la formazione “A” di Serie D3 se la vedrà con il Valmadrera Blu. Infine, la squadra “B” di Abbadia sarà in trasferta contro il GS CSI Morbegno alle ore 17.30.