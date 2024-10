Terzo posto per i Vitali al Rally di Sanremo nelle Swift 1000

Stefano Vitali e il padre Maurizio di Abbadia Lariana soddisfatti per la performance in terra ligure: “La priorità era portare a casa il risultato”

SANREMO – Lo scorso weekend, il Rally di Sanremo ha visto andare in scena la sua 71^ edizione, confermandosi una delle competizioni più iconiche e impegnative del panorama rallistico, sia a livello nazionale che internazionale. Le strade tortuose dell’entroterra ligure, già difficili da affrontare in condizioni normali, sono state rese ancora più insidiose dal maltempo. Il fango, le foglie e l’asfalto scivoloso hanno messo a dura prova i piloti, costringendoli a una guida particolarmente attenta e strategica.

Tra i protagonisti della gara, spicca la performance del giovane Stefano Vitali, geometra di professione, al volante della sua Suzuki Swift preparata dal team Calibra. A bordo, come navigatore, il padre Maurizio, esperto e veterano di numerose competizioni. Per la coppia padre-figlio, l’obiettivo principale era quello di mantenere il podio conquistato nelle gare precedenti e concludere la gara senza intoppi. Vitali e il padre sono stati, infatti, tra gli unici equipaggi (insieme a Vallino) a raccogliere punti in tutte e sette le gare del campionato.

“La priorità era portare a casa il risultato e mantenere il nostro terzo posto tra le Swift 1000“, ha spiegato Vitali a fine gara. Con un ritmo inferiore rispetto ai leader, impegnati nella lotta per il titolo, la loro condotta è stata prudente ma efficace, permettendo di chiudere l’evento in una posizione solida. Vitali ha gestito con attenzione la sfida con il parmense Soliani, riuscendo a consolidare il terzo posto di classe e l’ottavo assoluto.

Il bilancio della stagione si può considerare più che positivo, soprattutto per Stefano, che ha concluso la sua prima annata rallistica completa con risultati incoraggianti. Il trofeo Suzuki, noto per essere una “palestra” formativa per giovani piloti, si è dimostrato un ottimo contesto per crescere, anche grazie al supporto dei piloti più esperti che partecipano alla competizione. “Ogni gara è un’esperienza unica, con condizioni sempre diverse che mettono a dura prova chiunque”, ha dichiarato Vitali, sottolineando l’importanza del confronto con i piloti più navigati.

Con il Rally di Sanremo alle spalle, il team Vitali non si ferma. Stefano e Maurizio saranno infatti protagonisti all’ottava edizione dello Special Rally Circuit di Monza, ma questa volta con ruoli separati. Stefano debutterà su una Renault Clio Rally 5, condividendo il volante con il bresciano Maurizio Pasini, mentre Maurizio senior navigherà il pluricampione Marco Silva a bordo di una Skoda Fabia RS Rally 2. “È una nuova sfida per entrambi, ma siamo entusiasti”, ha commentato Stefano, pronto a questa nuova avventura.

Nel frattempo, la famiglia Vitali sta già pianificando la stagione 2025, con l’intenzione di partecipare nuovamente al Trofeo Suzuki, possibilmente con una Swift più performante. La collaborazione con la scuderia bresciana Calibra e il preparatore Fabio Branchi resta solida, in attesa di definire le partnership e gli sponsor per il prossimo anno.

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto, dagli sponsor agli amici appassionati che ci seguono in ogni gara”, ha concluso Vitali, evidenziando il clima di affetto e supporto che circonda il loro team. Un 2024 chiuso con soddisfazione e uno sguardo già rivolto al futuro, con la consapevolezza che l’esperienza accumulata sarà fondamentale per affrontare le sfide che verranno.