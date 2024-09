Promozione. Il GrentArcadia pronto ad affrontare la stagione 2024/25

Il GrentArcadia riparte con mister Polonioni e tanti nuovi innesti

L’obiettivo è quello di invertire il trend delle due sconfitte subite in Coppa Italia

DOLZAGO – Dopo la straordinaria salvezza dell’annata passata, il GrentArcadia si ripresenta ai nastri di partenza del campionato di Promozione 24/25. In questa stagione la formazione di Dolgazo sarà ancora guidata in panchina da mister Giuseppe Polonioni che vorrà certamente conquistare la salvezza con largo anticipo o anche giocarsi le proprie carte per accedere ai playoff.

Durante questa estate la rosa è stata rafforzata con l’inserimento di diversi nuovi giocatori come: Luca Sala, centrocampista proveniente dalla Vibe Ronchese, le punte Luca Visconti e Moyans Kirelos che arrivano uno dal Calolziocorte e l’altro dall’Olgiate Aurora.

Acquisti mirati volti a rinforzare la rosa e non a stravolgerla come: Davide Milani, giovane portiere del 2006; i due attaccanti il classe 2002 Marco Manara e Riccardo Costantino del ’98, entrambi svincolati, e un altro centravanti Andrea Finiguerra proveniente dal Valmadrera CG.

La società ha effettuato anche tanto movimenti in uscita, infatti, hanno salutato Dolzago Matteo Pirotta, Mirko Biagi, Alberto Pozzi, Andrea Redaelli, Gabriel Lozza, Carlo Ripamonti, Matteo Vitari, Sergio Caredda, Paolo Trabattoni, Marcelan Assamoi e Mathia Bianchi.

La società è unita e il presidente Lucio Bussani ha dichiarato: “Ho chiesto ai miei giocatori di onorare la maglia durante questa stagione. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta per ottenere il miglior risultato possibile, considerando la forza degli avversari. Il nostro scopo principale è quello di vincere”.

La stagione del Grent però non si è aperta non nel modo sperato infatti sono arrivate due sconfitte per la squadra di Polonioni. In Coppa Italia, l’undici lecchese ha perso sia con Acc. Calcio Brembana, per 1-0, e contro lo Sporting Brescia per 5 a 0. Questa domenica inizierà il campionato e il GrentArcadia dovrà fare tabula rasa per ricominciare con il piede giusto la stagione 24/25.